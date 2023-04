SCOIATTOLO NERO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Non è Adriana Volpe!

Scoiattolo Nero de Il Cantante Mascherato: non è Adriana Volpe!

Chi c’è dietro lo Scoiattolo nero de Il Cantante Mascherato? Non si tratta di Adriana Volpe! Dopo l’esibizione, Serena Bortone commenta: “Io la trovo molto libera dietro questa maschera. Penso che ci sia un’artista vera che sa fare tutto ma non sempre le è stato riconosciuto. Dietro quella maschera magari è più sicura di sé. Ha una mamma molto presente e dallo strascichio della voce penso che ci sia Valeria Marini”. Per Christian De Sica, si tratta invece di Adriana Volpe, così come per Francesco Facchinetti, ma non è così. Facchinetti si gioca infatti la “maschera d’oro”, ma non indovina!

Scoiattolo Nero de Il Cantante Mascherato: chi si nasconde sotto la maschera?

Lo Scoiattolo Nero de Il Cantante Mascherato: chi si nasconde sotto la maschera? Durante l’ultima puntata dello show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1, i giudici Serena Bortone, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna hanno cercato di indovinare l’identità nascosta sotto la maschera. Dopo la performance sulle note de “E la luna bussò” di Loredana Bertè, Christian De Sica ha avanzato una ipotesi facendo il nome di Anna Falchi. Insinna, invece, ha optato per Roberta Morise, mentre gli altri giurati hanno ipotizzato che sotto le vesti dello scoiattolo nero ci possa essere Valeria Marini, Donatella Versace ed Elisabetta Gregoraci.

A parlare di ipotesi Alessia Marcuzzi è stata Serena Bortone che ha notato nel clip di presentazione un accento romano che ha collegato alla conduttrice di Boomerissima. Non solo, a colpire l’attenzione della conduttrice di “Oggi è un altro giorno” anche una frase di Emily Dickinson legata alla solitudine.

Scoiattolo Nero de Il Cantante Mascherato, gli indizi

Elisabetta Gregoraci o Alessia Marcuzzi si nascondono sotto la maschera dello Scoiattolo Nero a Il cantante mascherato 2023? La giuria è divisa, ma questi due nomi sembrano essere quelli più plausibili. Ma ricordiamo gli indizi disseminati dalla bellissima maschera protagonista della quarta edizione del popolare show condotto da Milly Carlucci in prime time su Rai1. Lo Scoiattolo Nero, infatti, si è descritto come una persona curiosa, ma al tempo stesso pigra. Non solo, ha anche aggiunto: “quando sono nel bosco tutti mi corteggiano. Mi hanno detto che Federico Lauri ma io sono una donna! Fatevi i fatti vostri, non chiedetemi chi sono”.

Un’altra ipotesi spuntata durante l’ultima puntata è stata quella di Federico Fashion Style avanzata da Francesco Facchinetti che ha ipotizzato della presenza di un uomo, nato nel Lazio, e che sarebbe collegato al mondo dei capelli. Sarà davvero così?











