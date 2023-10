Scommesse, Fabrizio Corona: “Nuove rivelazioni ad Avanti Popolo”/ Quanto incasserà dalla Rai e chi è la fonte

Fabrizio Corona è pronto a rivelare altre novità sullo scandalo scommesse che finora ha coinvolto alcuni calciatori italiani e di Serie A, da Fagioli a Zaniolo e Zalewski, fino a Tonali che attualmente gioca in Premier League. L’ex paparazzo dei vip sarà ospite di Nunzia De Girolamo nel programma “Avanti Popolo” proprio per raccontare altre verità, quindi poco dopo la diretta della partita della Nazionale, Inghilterra-Italia. «Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo, subito dopo la partita. Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie», ha anticipato Fabrizio Corona al Corriere della Sera.

Stando a quanto rivelato dall’ex agente fotografico, si tratta dello «zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli». Inoltre, Fabrizio Corona si è detto sicuro degli ascolti che porterà al programma di Nunzia De Girolamo: «Faremo il 15% di share», ha assicurato ai microfoni di Radio Radio. Dunque, lo scandalo potrebbe allargarsi ad altri calciatori finiti sotto la lente d’ingrandimento della procura di Torino.

SCANDALO SCOMMESSE E FABRIZIO CORONA, SCOPPIA CASO IN RAI

C’è grande attesa, dunque, per le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona, che potrebbero scatenare un altro terremoto nel mondo del calcio italiano. La sua partecipazione al programma di Nunzia De Girolamo, però, sta già diventando un caso, per via del compenso. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, l’ex re dei paparazzi guadagnerà circa 8-10mila euro dalla Rai per rivelare in esclusiva gli altri nomi coinvolti nello scandalo scommesse. Dopo i 12mila euro incassati per l’intervista di Mara Venier a Domenica In, che si sono aggiunti ad altrettanti 12mila per confessarsi da Francesca Fagnani a Belve, ecco che potrebbe arrivare al bottino complessivo di 30mila euro, visto che l’ufficio stampa Rai, secondo quanto riportato da Repubblica, ha dichiarato che da Nunzia De Girolamo dovrebbe prenderne «un po’ meno».

Il quotidiano rivela anche che a Viale Mazzini hanno già ingaggiato uno stuolo di avvocati per precauzione e inaugurato un filo diretto con la Figc, forse per via di qualche preoccupazione, come quelle di interferenze con le indagini. La consigliera d’amministrazione in quota Pd Francesca Bria è pronta a chiedere chiarimenti all’ad Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi, come il consigliere M5s Alessandro Di Majo, che vorrebbe coinvolgere pure la commissione di Vigilanza, dove in settimana il deputato dei Verdi Angelo Bonelli depositerà un’interrogazione urgente.











