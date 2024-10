Storie Italiane torna sul caso del povero Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da 4 anni da Sassuolo e la rogatoria internazionale non è ancora arrivata: “Il 7 ottobre si saprà qualcosa, la prossima settimana”, ha spiegato la mamma di Alessandro Venturelli in diretta tv su Rai Uno, ospite del programma. In studio anche l’avvocato del ragazzo: “Il mio appello… il 7 ottobre andremo a discutere l’ennesima richiesta di opposizione, speriamo di andare avanti per la strada corretta ma qualunque sia la decisione non smetteremmo di cercare Alessandro Venturelli, lo stiamo cercando tutti i giorni assieme a mamma Roberta e a tutta la rete che si è creata”.

Eleonora Daniele aggiunge: “Noi ci opponiamo alla richiesta di archiviazione, bisogna estendere le ricerche anche al resto dell’Europa perchè non è da escludere che questo ragazzo sia stato portato via contro la sua volontà, quando è scappato questo ragazzo aveva paura, un giorno ha detto a sua mamma che aveva paura ma sua mamma non capiva”.

SCOMPARSA ALESSANDRO VENTURELLI, I NUMEROSI DUBBI DI ELEONROA DANIELE

E ancora: “Perchè segnava le targhe delle macchine che passavano in quella piccola strada privata? Delle macchine strane che non erano delle auto dei vicini, uno non è matto e segna le targhe dei vicini così, c’erano due macchine che passavano di lì strane e che forse erano lì per controllare Alessandro Venturelli o magari volevano fargli del male o magari fare del male a sua mamma. Perchè nessuno ha indagato su questo, perchè nessuno si sta muovendo, perchè vogliono archiviare un caso di questo genere? Per favore questo non è un caso di scomparsa di Serie B, non archiviate questo caso perchp magari qualcuno sta facendo del male ad Alessandro”.

La signora Roberta ha concluso con un appello: “Ci sarà questa udienza ma non mi spaventa il risultato di lunedì prossimo, vorrei porre l’attenzione su un progetto che stiamo portando avanti, la fondazione di un’organizzazione che nasce da un dolore grande, io voglio dare speranza, tutte le persone che hanno bisogno e che si trovano nella mia situazione possono trovare in noi un sostegno”.

SCOMPARSA ALESSANDRO VENTURELLI: UNA NUOVA PISTA ALL’ESTERO?

In studio, una persona che sta aiutando la mamma di Alessandro Venturelli a ricercare appunto suo figlio, si dice fiducioso per una pista che sarebbe emersa di recente e che riguarderebbe l’estero, anche se non si è voluto comunque sbilanciare, spiegando che vorrà prima verificare se realmente sia una traccia credibile o meno.

Negli scorsi anni la famiglia del ragazzo insieme a Storie Italiane ha cercato lo stesso Alessandro un po’ ovunque, arrivando anche in Olanda dopo una serie di segnalazioni, anche se alla fine non si è mai riuscito a ritrovare il ragazzo. Che questa volta sia quella buona? La speranza è ovviamente di si visto che la madre è disperata e anche oggi è riuscita a trattenere a stento le lacrime in diretta tv nel ricordare il figlio.