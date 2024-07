E’ scomparso dal 2020 da Sassuolo Alessandro Venturelli, non si trova da quattro anni, e in questi lunghi 48 mesi la mamma Roberta non ha mai smesso di diramare appelli, di cercarlo, di andare in televisione per provare a smuovere l’opinione pubblica e soprattutto le istituzioni. Oggi la mamma di Alessandro Venturelli è stata ospite di Uno Mattina Estate per raccontare le ultime novità su questa drammatica vicenda a cominciare da una lettera che per la prima volta la madre ha scritto al figlio, leggendola in diretta tv fra le lacrime, decisamente emozionata.

Nella missiva la donna ha ricordato il ragazzo, dicendosi anche in colpa per non aver letto nei suoi occhi quello che con le parole non le ha potuto o voluto dirle. “Di chi avevi paura, da chi sei andato o da chi sei scappato?”. La mamma di Alessandro Venturelli ricorda la malattia contro cui stava combattendo: “In un attimo mi sono trovata dall’altra parte”, ma anche l’incidente in moto del figlio, quindi il coma e fortunatamente il risveglio.

ALESSANDRO VENTURELLI, LA MAMMA E LA LETTERA SCRITTA AL FIGLIO

“Ho imparato tanto da te”, prosegue a fatica la mamma, con la voce rotta dall’emozione: “Mi hai insegnato cosa significa non arrendersi mai e a cogliere il bello della vita nonostante tutto ed è quello che sto facendo dal 5 dicembre del 2020 (giorno della scomparsa ndr), senza fermarmi mai, cercando di fare possibile e impossibile senza sapere dove sei”.

La madre desidera riabbracciare il figlio e potergli dire quanto sia orgogliosa di lui “Ti voglio bene, e ti aspetto”, ha concluso. Fino ad oggi Alessandro Venturelli non è mai stato ritrovato, a volte avvistato, ma il fatto che non sia rinvenuto un cadavere sospetto, come avviene spesso e volentieri dopo allontanamenti, può essere già considerata una buona notizia. Ma dove si trova il giovane di Sassuolo? “Voglio sperare che Alessandro mi stia guardando – aggiunge la mamma – e voglio dirgli con tutta la forza e tutto il bene, che sono convinto che in quel momento Alessandro vedeva solo quella scelta”.

ALESSANDRO VENTURELLI, LA MAMMA: “FORSE HA AVUTO PAURA”

Ma perchè Alessandro Venturelli è scappato dalla sua famiglia? “Credo che abbia potuto pensare, vista la mia malattia, che io potessi avere un percorso diverso da come stanno andando le cose e avrebbe potuto perdermi e credo che con il legame forte che c’è sempre stato fra noi non l’avrebbe sopportato, noi avevamo un rapporto fortissimo. Forse ha avuto paura – ha proseguito la mamma – di non saper affrontare una mia sofferenza ed è per questo che vorrei rassicurarlo, lui non ha sbagliato niente ma deve solo farmi capire di cosa ha bisogno”.

A Uno Mattina Estate si è collegato anche Roberto, il padre di Alessandro Venturelli, che ricorda così quel giorno della fuga: “Aveva già un atteggiamento strano fin dalla mattina, ho visto che si stava preparando, poi ho visto che è sceso dalla scala e mi ha detto che stava fumando nonostante fuori piovesse tantissimo. L’ho quindi raggiunto ed ho poi notato che aveva uno zainetto, stava architettando qualcosa. Noi non avevamo avuto un diverbio, quindi l’ho riportato su ho cercato di tranquillizzarlo, ma lui poi è scappato lo stesso”.