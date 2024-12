Si parla di Daniela Ruggi oggi a Storie Italiane, la donna che è sparita da circa due mesi dalla provincia di Modena, a settembre 2024, e di cui si è persa ogni traccia. Il programma di Rai Uno ha intervistato una persona che conosceva la sparita, descrivendola come una ragazza molto tranquilla.

“Daniela ha sempre vissuto in paese, la sua infanzia è stata tranquilla, nel senso che è stata sempre molto timida e riservata, non appariscente, si occupava assieme alla mamma nel crescere i due fratelli, un’adolescenza serena e tranquilla, non aveva molta vita sociale, poi con la fine delle scuole supeiori a famiglia si è trasferita e Daniela è rimasta a vivere qui da sola prima nella casa dei nonni, dove stava bene e si trovava bene e poi in concomitanza con questa sua indipendenza ha svolto lavori socialmente utili presso servizi scolastici del comune e anche attraverso associazioni”.

Liliana Resinovich/ L'avvocato Cozza: “Nuove lesioni? Ora probabilmente ci sarà qualche indagato”

SCOMPARSA DANIELA RUGGI: “DURANTE IL PERIODO DEL COVID…”

E ancora: “Nel periodo del covid si è chiusa sempre di più, non era più solerte ad accogliere l’aiuto dei vicini, il peggioramento di Daniela Ruggi avviene in maniera esponenziale, lei parlava spesso da sola, camminava per il comune tutto il giorno, sempre con il telefonino in mano, vestita in maniera non ordinata”.

Ergastolo a Filippo Turetta/ Nonna Giulia Cecchettin: “Stalking e crudeltà c'erano, c'è un po' di amarezza”

Eleonora Daniele, prendendo la parola, ricorda le similitudini fra Daniela Ruggi e il caso di Greta Spreafico: “Inizialmente anche per Greta si parlava di allontanamento volontario poi l’indagine per omicidio. Io spero che Daniela torni a casa presto e che non sia successo nulla ma mi auguro almeno che le indagini per questo nuovo caso partano con il piede giusto perchè se no ogni volta noi ci troviamo a trattare casi diversi, dove le donne scompaiono, poi succede il peggio… mi auguro che le indagini vadano avanti in maniera diversa”. Un avvocato in studio aggiunge: “Quando una persona scompare si tende a dire che era sofferente e depressa, ma in realtà quella persona è più circuibile da chiunque e l’attenzione della scomparsa serve perchè quell’indagine fatta nei primi momenti, poi perdi elementi come nel caso di Greta che dopo due anni e mezzo cerchi una macchina che può essere stata oggi smontata pezzo per pezzo”.

Greta Spreafico/ Barzan: “Andrea Tosi deve ancora fornire il dna, la cantante è stata verosimilmente uccisa”

SCOMPARSA DANIELA RUGGI: LE PAROLE DI SAMANTHA DE GRENET E L’ULTIMA TESTIMONIANZA

Samantha De Grenet, presente anch’essa in studio, aggiunge su Daniela Ruggi: “Una persona che tutti raccontano oggi ma quando girava in paese nessuno se ne è occupata. mi sembra che tutti oggi parlino e dicano la propria ma quando questa ragazza aveva bisogno di qualche attenzione in più non c’era…”.

La 31enne Daniele Ruggi è sparita da Montefiorino da più di due mesi ma nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli, un possibile testimone che ha visto la luce accesa nell’abitazione della sparita appunto il 27 settembre: era lei nella casa o c’era qualcun’altro? Al momento la ragazza è come se fosse svanita nel nulla, precisamente dal 18 settembre, dopo un breve ricovero in ospedale a Sassuolo: era stata dimessa alle ore 15:30, quindi riportata casa da un’ambulanza, e poi la sparizione. Cosa è successo? Qualcuno le ha fatto del male? E se si, per quale motivo, forse per una questione economica?