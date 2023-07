Scomparsa, replica prima stagione/ Anticipazioni quarta puntata 30 luglio 2023: nuova svolta alle indagini

Scomparsa, anticipazioni repliche quarta puntata

Questa domenica, 9 luglio 2023, torna la quarta puntata della replica di Scomparsa l’amatissima serie targata Rai1 che ha collezionato tantissimi ascolti. La serie che vede come protagonisti, Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, torna con due nuove episodi ricchi di suspense e colpi di scena.

La storia della fiction racconta di Nora Telese, psichiatra infantile, che ha cresciuto da sola la figlia Camilla. La donna decide di trasferirsi da Milano a San Benedetto del Tronto con la figlia, che si ambienta bene e si lega molto ad una coetanea di nome Sonia. Tutto procede nella normalità, fino a quando la giovane e l’amica scompaiono durante una notte lasciando Nora nella disperazione.

Scomparsa: anticipazioni replica settimo episodio

Nel settimo episodio, le indagine si riempiono di elementi significativi alla svolta dell’indagine. Il vicequestore Giovanni Nemi e Nora, perquisiscono la villa in cui presumibilmente Camilla e Sonia si trovavano la notte della scomparsa.

A prima vista sembra una dimora come tante, elegante e ben arredata ma nasconde ma, in realtà, nasconde delle torbide verità: sembra che nel luogo si svolgessero regolarmente festini a base di droga e sesso. Questo risulta un elemento molto prezioso per lo svolgimento dell’indagine.

Scomparsa: anticipazioni replica ottavo episodio

Riccardo Trasimeni, spinto da Armadillo, dà un’informazione chiave per ritrovare Camilla e Sonia. Proprio lui rivela l’identità del guidatore del SUV, in cui le due giovani sono salite la sera del loro rapimento.

La trama si infittisce, il cerchio sta per chiudersi rivelando definitivamente cosa sia accaduto davvero. Le indagine sono sempre più vicine alla propria conclusione. Cosa accadrà nell’ultima puntata dell’amatissima serie targata Raiuno? Non rimane che attendere la prossima settimana.











