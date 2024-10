SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO A BUDRIO

Una “slavina di acqua“, così ha definito la governatrice ad interim Irene Priolo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna e che costringerà molti comuni a procedere con le scuole chiuse domani, lunedì 21 ottobre 2024. Ad esempio a Budrio, dove l’Idice è tracimato, è prevista e attesa l’ordinanza da parte del sindaco di chiusura di scuole e nidi per la giornata di domani, in modo tale da poter effettuare i necessari sopralluoghi. La sindaca Debora Badiali ha chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti e ha predisposto presidi sanitari e psicologici, ma sono attese anche squadre della protezione civile.

Ora solare 2024, quando torna: data e orario/ L'addio all'ora legale ha effetti anche in busta paga

Alla luce di questa situazione così complessa ha annunciato che in mattinata firmerà l’ordinanza per scuole chiuse e nidi per la giornata di domani. Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, in virtù dell’emergenza maltempo, altri comuni potrebbero intraprendere questa strada e fermare le lezioni. Occhi puntati anche su Ravenna, ad esempio, dove era prevista la ripresa delle lezioni domani, ma nelle prossime ore potrebbero esserci novità in tal senso.

Piero Marrazzo e lo scandalo della prostituta trans/ Cos'è successo 15 anni fa: il blitz, il video e la gogna

SCUOLE CHIUSE? VERIFICHE DA RAVENNA A MODENA

Nell’ultimo aggiornamento mattutino fornito dal Comune di Ravenna si precisa che non ci saranno scuole chiuse domani, quindi saranno aperte regolarmente le scuole di ogni ordine e grado, insieme ai servizi educativi. Aperte anche le università e l’alta formazione artistica e musicale, così come i centri di formazione professionale, quelli ricreativi e di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili, quelli sociali e occupazionali per disabili. Invece, resteranno chiusi musei e biblioteche.

Al momento non ci sono indicazioni sulle scuole chiuse in altre città, da Bologna a Reggio Emilia, anche perché sono in corso verifiche. Ad esempio, a Modena sono state avviate delle verifiche tecniche negli edifici scolastici per valutare se si può garantire l’apertura delle scuole domani, lunedì 21 ottobre 2024, dunque la situazione è in divenire e non mancheranno aggiornamenti nelle prossime ore per fare chiarezza.

MILLION DAY, ESTRAZIONI OGGI 20 OTTOBRE 2024/ Cinquine vincenti delle ore 13: i numeri Extra

REBUS SCUOLE CHIUSE, RIUNIONI NELLE PROSSIME ORE

Nelle prossime ore, infatti, potrebbe essere emessa una nuova allerta rossa per domani, non per i temporali, visto che non sono previste piogge, ma per le condizioni di fragilità in cui versa la regione. Dunque, c’è anche il rebus scuole, come ammesso dalla presidente ad interim Irene Priolo nel punto stampa odierno. Bisognerà prendere una decisione anche sulle scuole chiuse. A tal proposito, ha precisato che a Bologna non immagina un provvedimento omogeneo per le scuole di infanzia e primarie, visto che non richiedono spostamenti lunghi, ma la questione verrà affrontata con i sindaci.