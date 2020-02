Scuole chiuse Marche, scontro Governo-Regione/ Conte impugnerà ordinanza

Scuole chiuse nelle Marche, tensione tra Governo e Regione. L’allarme coronavirus – bilancio di 11 morti e oltre 300 contagi – ha spinto il governatore dem Luca Ceriscioli a sospendere le attività scolastiche, ma l’esecutivo non ha particolarmente apprezzato l’iniziativa estemporanea. Il consiglio dei ministri di ieri ha optato per la linea dura, evidenzia Tg Com 24: il Governo ha deciso di impugnare l’ordinanza della Regione che dispone la chiusura delle scuole fino al 4 marzo 2020. Ecco il commento dei ministri Boccia, Azzolina e Manfredi: «Con la sua decisione unilaterale, il governatore Luca Ceriscioli si sfila dall’accordo che era stato raggiunto nell’incontro tra governo e Regioni e viene meno all’impegno preso con tutti gli altri governatori». Ricordiamo che nella serata di ieri, martedì 25 febbraio, è stato registrato un primo campione positivo a Pesaro: nelle prossime ore è attesa la conferma dal secondo controllo.

SCUOLE CHIUSE MARCHE, CERISCIOLI ATTACCA CONTE

«Noi andiamo avanti. Se la mia sia una sfida al governo, non dipende certo da me», ha spiegato Luca Ceriscioli ai microfoni di Radio Capital, mettendo nel mirino i premier Giuseppe Conte: «Fatica a dare indirizzi omogenei a tutto il territorio nazionale». Intervenuto ai microfoni de L’aria che tira, il presidente delle Marche ha spiegato: «Noi abbiamo applicato le stesse misure di Liguria e Friuli, che sono partite quando i casi di coronavirus sono stati registrati vicini alle Regioni». Poco dopo ha tenuto a precisare: «Abbiamo pensato e approvato le stesse misure di altre Regioni con le stesse condizioni. E’ stato registrato un primo caso positivo, deve arrivare la seconda conferma dal secondo controllo». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul “caso” Marche: ricordiamo che in molte zone d’Italia le scuole sono chiuse, ma l’obiettivo della maggioranza è quello di uniformare le decisioni da Regione a Regione…

