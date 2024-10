Se mi lasci non vale 2024, 2a puntata, le anticipazioni di oggi 29 ottobre

Oggi martedì 29 ottobre arriva la seconda puntata di Se mi lasci non vale 2024, il nuovo programma condotto da Luca Barbareschi e trasmesso da Rai 2. Il format è totalmente nuovo e a differenza di quanto si possa pensare, si distingue da Temptation Island nonostante ci siano sei coppie in crisi protagoniste dello show. Dopo il debutto della settimana scorsa tornano quindi fidanzati e fidanzate che hanno deciso di vivere per un certo periodo di tempo in una villa appena fuori Roma.

Intorno alle coppie, un team di esperti tra coach e psicologi che si occupano di studiare ogni persona per capire come affrontare al meglio la crisi. A differenza dei format che abbiamo visto fino ad ora a Mediaset e non solo, Se mi lasci non vale 2024 è un docu-reality dove sono previste sfide, prove e confronti per far sì che ogni coppia riesca a superare i propri problemi. Il tutto con tante telecamere che li seguono 24 su 24, un po’ come accade per il Grande Fratello. Andiamo a vedere cosa succederà nella puntata di oggi a Se mi lasci non vale 2024, con le anticipazioni per stasera.

Se mi lasci non vale 2024, entra Rocco Siffredi per aiutare Michela e Andrea

Le anticipazioni di Se mi lasci non vale 2024 per oggi 29 ottobre vedono un colpo di scena: l’entrata di un vero e proprio divo tra i latin lover e non solo, Rocco Siffredi. L’attore è stato invitato nel programma per cercare di riaccendere la gelosia del fidanzato di Michela, Andrea, che da anni ormai non sembra essere più provare quel sentimento naturale di quando si ha paura di perdere la persona che si ama. In tutto ciò, Luca Barbareschi guiderà il pubblico in questo esperimento sociale, anche se spesso non sarà affatto facile gestire i problemi di tutti i concorrenti.

Questa sera, martedì 29 ottobre, Se mi lasci non vale 2024 vedrà anche l’intervento di Charlotte Soul, la famosissima love coach dei VIP che interverrà nella villa romana per parlare con le ragazze. La sua entrata genererà forti reazioni e da lì partiranno delle crisi, in particolare tra Clarisse e Alessandro, Mirko e Giulia e Daniel e Aneta. Lo scontro si farà così preoccupante che la psicologa Luana Di Pietro dovrà intervenire per calmare le acque, anche se un concorrente vorrà addirittura lasciare il programma!

Se mi lasci non vale 2024, dove vederlo in diretta e streaming

Se mi lasci non vale 2024 condotto da Luca Barbareschi andrà in onda questa sera 29 ottobre su Rai 2 dalle ore 21.20. Per vederlo in diretta streaming i telespettatori possono collegarsi su RaiPlay, la piattaforma di Rai dove è possibile rivedere tutte le puntate. Se mi lasci non vale 2024 è un vero e proprio esperimento sociale da non perdere, dove ogni coppia può immedesimarsi e imparare a superare ogni tipo di crisi. Appuntamento a stasera su Rai 2!