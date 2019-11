Sea Eye, Alan Kurdi in acque territoriali italiane/ Migranti, chiesto porto sicuro

Dopo la Ocean Viking, nuovo caso migranti all’orizzonte: la Alan Kurdi – nave dell’ong Sea Eye – è entrata in acque territoriali italiane. Dopo una settimana in mare aperto, l’imbarcazione si trova a poche miglia dalla Sicilia orientale ed a bordo ospita 88 migranti: «Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde», il recentissimo annuncio su Twitter. L’ong ha poi lanciato un messaggio all’Ue: «Nonostante la soluzione diplomatica per le rimanenti 88 persone salvate a bordo della Alan Kurdi, non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo buio per la fortezza Europa». Nelle scorse ore la Guardia Costiera ha prelevato dalla nave una donna di 20 anni incinta, fatta sbarcare immediatamente per ragioni sanitarie.

SEA EYE, NAVE ALAN KURDI IN ACQUE TERRITORIALI ITALIANE

Si moltiplicano le richieste di soccorso sui social network da parte dei membri della Sea Eye: «88 persone rimangono con noi, quando termina questo blocco», le parole di un portavoce dell’ong tedesca. In base al recente accordo internazionale, si profila lo sbarco della nave in Italia, con una redistribuzione dei migranti tra i vari Paesi. Per il momento non è arrivato alcun segnale dal Governo giallorosso, sottolinea Il Giornale, ma potrebbe esserci una svolta nel corso delle prossime ore anche a causa del maltempo che sta per imperversare nella zona. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione della Alan Kurdi e sulle condizioni di salute degli 88 migranti a bordo: ricordiamo che, con la 20enne sbarcata nelle scorse ore, sono quattro le persone fatte scendere dal mezzo.

Just now, we have entered Italian territorial waters to seek shelter from wind and waves. Despite the diplomatic solution for the remaining 88 rescued people on board the #AlanKurdi, we have not yet been assigned a safe port. Another dark chapter of the fortress Europe. pic.twitter.com/M8gErGqAT2 — sea-eye (@seaeyeorg) November 1, 2019





