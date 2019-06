Sea Watch rifiuta sbarco in Libia/ Salvini vs nave migranti: “vanno verso Tunisia”

Prima la sfida ormai “aperta” contro il Governo italiano e in particolare contro il Ministro Salvini, poi la decisione nelle ultime ore di cambiare rotta e dirigersi verso la Tunisia: il caso Sea Watch si riaccende sulla già turbolenta situazione politica italiana, con la nave della Ong tedesca che ha raccolto dalle acque libiche 53 migranti anticipando la Guardia Costiera di Tripoli che aveva assunto il comando e coordinamento per il salvataggio del gommone in difficoltà. Dopo le parole durissime dette ieri dal vicepremier della Lega – «Sea Watch 3 è una vera e propria nave pirata a cui qualcuno consente di violare ripetutamente la legge. Non vediamo l’ora di usare i nuovi strumenti del decreto Sicurezza bis. È evidente il collegamento tra scafisti e alcune ong. Probabilmente solo qualche procuratore non se ne accorge» – stamattina la svolta: la Libia ha assegnato per la prima volta un porto di sbarco, vicino Tripoli, ma la Sea Watch ha deciso di allungare la marcia e dirigersi verso la Tunisia.

SEA WATCH VERSO LA TUNISIA

La Ong avrebbe così deciso di non portare i migranti indietro in un porto ovviamente non ritenuto sicuro: di contro, in Italia con la nuova legge approvata dal Viminale la condizione per la permanenza della nave smaccatamente anti Salvini si è fatta più complessa e forse per questo motivo il comandante ha virato verso la Tunisia. Il caso ovviamente torna ad essere profondamente politico, con in mezzo al solito la vita di 53 anime in mezzo al mare: «La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 miglia da Lampedusa, a 78 miglia dalla Tunisia e a 170 miglia da Malta. Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente», attacca il Ministro dell’Interno mentre la Sea Watch ha annunciato di attendere ancora l’indicazione di un porto sicuro, rilevando come quello della Libia sia escluso dal concetto stesso di “sicurezza”. Da ultimo, ad aggiungere “benzina” alla situazione già di per sé infuocata, i legali di Sea Watch annunciano querela per diffamazione nei confronti di Salvini per le dichiarazioni diffuse ieri (“nave pirata”, ndr): «Il Ministro sa bene che fare rientrare chi fugge da guerre, violenze e soprusi in un paese che non è qualificato come “porto sicuro”, in costante guerra civile, costituisce una gravissima violazione dei diritti umani, del diritto del mare e del diritto dei rifugiati». Controreplica ancora più sarcastica del leader Lega, «Gli abusivi della Ong mi querelano??? Uuuhh, che paura. Per gli scafisti e i loro complici, i porti italiani sono e rimangono chiusi».

