Continua il calendario dell’avvento di Natale 2024 di OpenAi, e nelle scorse ore è stato svelato l’ultimo regalo, leggasi SearchGPT gratis per tutti. Per queste feste il colosso americano dell’intelligenza artificiale, che negli ultimi anni ha rivoluzionato il mondo della tecnologia con ChatGPT, ha quindi deciso di rilasciare per tutti e a titolo completamente gratuito, il suo motore di ricerca basato appunto sull’intelligenza artificiale e su ChatGPT. E così che nel corso dell’ottavo giorno del Natale di Open Ai, è stato appunto svelato il regalo per tutti. Ma che cosa è SearchGPT? Per chi non lo conoscesse, si tratta di un motore di ricerca che è stato “allenato”, come precisa HdBlog.it, con tutte le informazioni fino all’ottobre del 2021, di conseguenza non con le info più recenti, ma comunque perfetto per coloro che devono effettuare ricerche e studi su fatti storici.

Si pensi ad esempio alla seconda guerra mondiale, o alla storia dell’impero romano, e via discorrendo, tutti fatti che possono essere raccolti in maniera decisamente dettagliata grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. In ogni caso il motore di ricerca può recuperare informazioni più recenti, rispondendo quindi alle domande che riguardano i fatti oltre alla data di “addestramento”.

SEARCHGPT GRATIS PER TUTTI: LE MIGLIORIE INTRODOTTE DAL LANCIO

OpenAi precisa inoltre che SearchGPT è stato migliorato e reso più veloce per i dispositivi mobili, come ad esempio smartphone, tablet e via discorrendo. Le novità sono state apportate anche grazie ai vari feedback forniti dagli utenti, di conseguenza la velocità è migliorata ma soprattutto le informazioni restituite, che rimane il “core” dello stesso progetto dell’azienda americana.

Un’altra novità riguardante SearchGPT, il fatto che gli utenti potranno utilizzare il motore di ricerca mentre stanno dialogando con ChatGPT. La novità è resa possibile grazie ad Adavcanced Voice, una modalità che permetterà di integrare la ricerca, funzionalità che però non è ancora disponibile in Italia, mentre è presente in altri Paesi, a cominciare dagli Stati Uniti.

SEARCHGPT GRATIS PER TUTTI: SERVE ESSERE “LOGGATI” A CHATGPT

Da segnalare inoltre che OpenAI, sta mettendo a disposizione la funzione di ricerca anche per tutti gli utenti che utilizzano ChatGPT in modalità gratuita e ciò sarà possibile a livello globale, quindi anche in Italia. Stando a quanto spiegato da Hdblog.it, che ha già effettuato un test, al momento in cui vi scriviamo SearchGPT è disponibile nel nostro Paese, ma non per coloro che non sono registrati a ChatGPT, di conseguenza, chiunque volesse utilizzare il motore di ricerca “intelligente”, dovrà prima loggarsi appunto presso il modello di intelligenza artificiale, dopo di che potrà utilizzare il Search.

Ricordiamo che SearchGPT era stato svelato la scorsa estate con l’obiettivo di surclassare il motore di ricerca più utilizzato in assoluto, leggasi Google: un’impresa titanica, ce la farà? Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi mesi, ma le potenzialità ci sono tutte per il clamoroso sorpasso.