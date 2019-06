Seat Music Awards 2019, 5 Giugno/ Diretta, scaletta cantanti: premi per Sfera Ebbasta

SEAT MUSIC AWARD 2019 DIRETTA PUNTATA 5 GIUGNO

Sfera Ebbasta approda al Seat Music Awards per ritirare i numerosi premi che gli sono stati assegnati. “Mi servirà una cariola per portare via tutti questi premi, non è che l’avete da qualche parte?”, domanda scherzoso il cantante, che parte coi ringraziamenti di rito: “Volevo ringraziare tutti di cuore, i miei fan in primis che anche quest’anno mi hanno incoronato, ma anche tutto il mio staff. Grazie tante davvero a tutti”. Dopo Sfera Ebbasta tocca a Roberto Vecchioni con ‘Formidabili quegli anni’. La sua esibizione chiude la serata, con la consegna del prestigioso disco d’oro per L’infinito e il premio speciale dell’Associazione Fonografici Italiani, per aver conquistato la certificazione dell’oro con la vendita dei supporti classici, senza usufruire del servizio streaming. “Hai fatto alla vecchia maniera”, chiosa Conti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I THE GIORNALISTI

Antonello Venditti show al Seat Music Awards con il celebre brano “Sotto il segno dei pesci”: un grande classico che continua ad appassionare le nuove generazioni. Il cantante romano riceve il premio per il Live, subito dopo lascia spazio a Mahmood feat. Maikel De La Calle con Soldi per una versione italo-spagnola. Il vincitore di Sanremo è molto emozionato per il suo debutto all’arena di Verona, una prima volta fortunata con il premio per l’album. La festa della musica prosegue coi The Giornalisti, con Tommaso che mette in imbarazzo Vanessa Incontrada: “Ma quanto sei bella stasera…”. Conti interrompe il simpatico teatrino con la consegna dei premi. Ce ne sono tantissimi per i The Giornalisti, che cantano ‘Felicità Put*ana’. “Siamo dopo le 23 – scherza Vanessa – ormai si può dire”. Parte l’esibizione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ANCORA BIAGIO ANTONACCI E LAURA PAUSINI!

I 12.000 cuori dell’arena battono all’unisono per Laura Pausini e Biagio Antonacci. La coppia duetta in vista del tour che stanno per cominciare insieme. “Siamo qui per regalare una piccola anticipazione di quello che faremo durante i concerti”, dice Laura Pausini. Carlo Conti non ha dubbi sul fatto che il tour di Biagio e Laura si rivelerà un successo: “Per voi sarà una bellissima avventura, sicuramente, con la certezza che l’anno prossimo sarete qui di nuovo”. Il pubblico ha occhi solo per i protagonisti e regala una ola alla coppia Antonacci-Pausini. La cantante romagnola non perde occasione per ringraziare: “Tutti i nostri premi li dedichiamo a voi, che ci date tutta questa adrenalina”. E prima di salute menziona il direttore artistico dei concerti con Biagio Antonacci, Luca Tommassini: “Ci tenevamo a ringraziarlo, sarà tutto ad opera di Luca Tommassini”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

50 ANNI DI CARRIERA PER BAGLIONI

Tante stelle in questa prima parte del Seat Music Awards. Dopo Luciano Ligabue sale sul palco Marco Mengoni, con la sua Muhammed Ali ed un bel medley composto da Hola, Guerriero, Voglio, Io ti aspetto. Il cantante ha un bel po’ di premi da riscuotere, sia per l’album che per il live. L’Incontrada sottolinea i tanti riconoscimenti ricevuti da Mengoni: “Sicuro tu ce la faccia? Ti reggiamo il microfono”. L’artista sorride, stando al gioco: “No, grazie. Ce la faccio benissimo”. Dopo Mengoni sale sul palco Ultimo, che indossa una t-shirt col suo nome stampato sopra. Dopo un piccolo problema tecnico al piano si esibisce con Rondini al guinzaglio e non Fateme canta’. All’Arena di Verona arriva anche Claudio Baglioni, che festeggia insieme al pubblico i cinquantanni di carriera. E per festeggiare a dovere si esibisce con ‘Con Voi’ e ‘La vita e adesso’. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

RECORD PER LUCIANO LIGABUE

Anche Irama fa il pieno di premi al Seat Music Awards. “Wow! Per me questo è un posto magico…”, commenta il cantante mentre Vanessa Incontrada e Carlo Conti gli consegnano il premio per l’album, il singolo e il live. “Tornare qua è stato speciale – spiega Irama – ho dei ricordi indelebili qui e questi premi sono un onore per me. Grazie a tutti per l’amore che mi date, è quello che mi sta facendo crescere”. “Non mollare mai”, gli dice Vanessa. E’ il momento di Ermal Meta, che scende dal palco per far ballare una bambina. Dopo la pubblicità il duetto firmato Laura Pausini e Biagio Antonacci, in realtà si tratta solo di un assaggio per scaldare l’atmosfera dell’Arena. Anche perchè sta per arrivare un altro big sul palco del Seat Music Awards, ovvero Luciano Ligabue con ‘Polvere di Stelle’.(Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

BOATO PER J-AX

Francesco De Gregori apre il Seat Music Awards con il grande classico de ‘La Donna Cannone’. Il pubblico conosce il testo a memoria, Carlo Conti pure: “Non potevamo cominciare meglio di così. Grazie di cuore. Che inizio fantastico!”. Anche la Incontrada mostra tutto il suo entusiasmo dopo l’apertura con De Gregori: “Non potevamo iniziare davvero se non con te”. Si va avanti con Salmo – “90 min” / “Il cielo nella stanza”. Per Salmo ci sono ben quattro premi, Conti e l’Incontrada dicono di non veder l’ora di assistere ad un suo concerto live. Salmo ringrazia e si defila: “Grazie a tutti raga…”. L’Arena di Verona si infiamma con J-Ax che propone il suo Ostia Lido, potenziale tormentone estivo della musica italiana. “Lo zio ci insegna che non serve andare nei posti tropicali…”, dice Carlo Conti. Il pubblico canta e balla insieme a J-Ax, che spiega: “Qui in Italia abbiamo dei posti fantastici e non dobbiamo dimenticarcelo”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

LA SCALETTA

Carlo Conti introduce il Seat Music Awards in collegamento col tg1: “Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo qui con noi due grandi campioni come Biagio Antonacci e Laura Pausini. E tanti altri ospiti…”. La cantante romagnola sarà una delle protagoniste della serata: “E’ bellissimo ritrovarvi, non vediamo l’ora di fare una piccola anticipazione per voi e per tutto questo bellissimo pubblico”. In scaletta, oltre a Biagio Antonacci e Laura Pausini, troviamo Francesco De Gregori con “La donna cannone”, Salmo con “90 min” / “Il cielo nella stanza”, J-Ax con “Ostia lido”, Irama con “Arrogante” ed Ermal Meta con “Ercole”. Tra gli altri big del Seat Music Awards abbiamo anche Ligabue e i suoi maggiori successi: da “Polvere di stelle” a “Piccola stella senza cielo” passando per “Happy hour”, “Tra palco e realtà” e “Urlando contro il cielo”. E ancora Marco Mengoni – “Muhammad Alì” / “Hola” / “Guerriero” / “Voglio” / “Io ti aspetto”, Ultimo – “Fateme cantà”, Claudio Baglioni – “Con voi” / “La vita è adesso”, Alessandro Amoroso – “Immobile” / “Amore puro” / “Comunque andare” / “La stessa” / “Forza e coraggio”, Antonello Venditti – “Sotto il segno dei pesci”, Mahmood feat. Maikel De La Calle – “Soldi”, Thegiornalisti – “Maradona Y Pelé” / “Felicità puttana”, Elisa feat. Carl Brave – “Vivere tutte le vite”, Elisa – “Se piovesse il tuo nome” e tanti altri. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SEAT MUSIC AWARDS ALL’ARENA DI VERONA

I “Seat Music Awards” iniziano questa sera, in diretta su Rai1, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Come ogni anno, anche stavolta lo show, dall’Arena di Varona, è pronto a svelare in anteprima alcuni di quelli che poi saranno i nuovi tormentoni estivi. Come nelle precedenti 12 edizioni, verranno premiate gli artisti del panorama musicale italiano per i loro successi discografici, ma non è tutto. Sul palco dell’Arena di Verona verranno presentati anche molti nuovi progetti musicali, che si alterneranno alle hit degli ultimi mesi. Solo tra poche settimane sapremo però quali saranno le canzoni che faranno da colonna sonora all’estate 2019. Chi ci accompagnerà tutta l’estate? Da Giusy Ferreri a Irama, da Achille Lauro ad Alessandra Amoroso, la scommessa è ufficialmente aperta! (Aggiornamento di Anna Montesano)

SEAT MUSIC AWARDS 2019: IRAMA SUL PALCO

I “Seat Music Awards”, gli attesissimi premi della musica italiana, andranno in onda in prima serata su Rai 1 oggi, mercoledì 5 giugno in diretta dall’Arena di Verona, e domani giovedì 6 giugno. In attesa dell’inizio della manifestazione che apre ufficialmente l’estate musicale, in molti sono impegnati nelle prove. Uno di questi è Irama, giovane stella della musica italiana nonché vincitore della scorsa edizione di Amici. Per Irama è da poco uscito il suo nuovo singolo, Arrogante, che promette già di essere un tormentone estivo. Proprio dal palco dei “Seat Music Awards” arriva lo scatto del cantante immerso nelle prove, con accanto una ballerina. Questo il messaggio che affianca la foto pubblicata su Instagram: “Prove fatte!! Questa sera in diretta su Rai 1 canteremo insieme #arrogante ai Music Awards” (Clicca qui per la foto). (Aggiornamento di Anna Montesano)

MAHMOOD SUL PALCO DEL SEAT MUSIC AWARDS

Può ufficialmente iniziare il conto alla rovescia e non solo in attesa dell’estate ma anche degli eventi musicali che ci terranno compagnia nei prossimi giorni a cominciare proprio dal Seat Music Awards che andrà in onda questa sera su Rai1 dopo le registrazioni di ieri. Saranno tanti i cantanti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona dopo un anno di successi, di tour e dopo il lancio di nuovi singoli e dischi a cominciare dai brani che hanno avuto successo dopo il Festival di Sanremo e finendo a quelli che possiamo definire i tormentoni estivi. In mezzo ci sarà ancora lui, Mahmood. Il giovane è ancora sulla cresta dell’onda dopo la sua partecipazione alla kermesse canora di Sanremo, dopo la sua rocambolesca vittoria seguita da mille polemiche e l’arrivo all’Eurovisione Song Contest. E’ stato su un palco così speciale come quello del Festival europeo a confermare la sua bravura e, soprattutto, l’ottima Soldi Soldi che lui ha portato a Sanremo. Come reagirà il popolo dell’Arena a sentire ancora questa canzone e quali saranno i commenti quando Mahmood tornerà a cantare in tv dopo il successo europeo? L’appuntamento è questa sera con lui, il resto lo scopriremo sui social. (Hedda Hopper)

PREMIO LIVE A CLAUDIO BAGLIONI IN OCCASIONE DEI MUSIC AWARDS

Grande attesa per i Seat Music Awards di questa sera, con l’Arena di Verona a fare da splendida da cornice alle esibizioni degli artisti più ascoltati in Italia. Un’edizione caratterizzata senza dubbio dal passaggio di consegne tra sponsor: via lo storico Wind e dentro Seat. Ma oltre alle consegne dei vari riconoscimenti legati alle copie vendute ci sarà anche la consegna del cosiddetto “Premio Live”. Si tratta di un premio basato su certificazioni Siae, in collaborazione con Assomusica, che verrà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti. In questo senso uno speciale verrà assegnato a Claudio Baglioni per il successo del tour ‘Al Centro’ con cui ha festeggiato i 50 anni di carriera. (agg. di Dario D’Angelo)

SEAT MUSIC AWARDS 2019: PRIMA PUNTATA RAI 1

Mercoledì 5 giugno, alle 21.25 su Raiuno, Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono la prima serata dei Seat Music Awards 2019, i premi della musica che, ogni anno, vengono assegnati ai cantanti nazionali e internazionali che hanno raggiunto importanti traguardi discografici negli ultimi dodici mesi. Sul palco dell’Arena di Verona saliranno i big della musica italiana, ma anche gli artisti emergenti come Giordana Angi e Alberto Urso che arrivano direttamente dalla scuola di Amici e il vincitore di The Voice of Italy 2019. In un’Arena di Verona gremita in ogni posto, la grande protagonista della serata sarà la musica e i grandi successi che in questi ultimi mesi hanno fatto cantare e ballare milioni di persone. Quali saranno, dunque, i premi che saranno assegnati questa sera?

TUTTI I PREMI DEL SEAT MUSIC AWARDS 2019

Questa sera, sul paco dell’Arena di Verona, nel corso della prima serata dei Seat Music Awards 2019, oltre ai successi discografici degli ultimi dodici mesi, saranno presentati anche nuovi progetti musicali che faranno da colonna sonora all’estate 2019. I Seat Music Awards premiano le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto nell’ultimo anno con i loro album i traguardi “oro” (oltre le 25.000 copie), “platino” (oltre le 50.000 copie), e “multi platino” (in particolare “doppio platino” oltre le 100.000 copie, “triplo platino” oltre le 150.000, “quadruplo platino” oltre le 200.000, “5 volte platino” oltre le 250.000 e “diamante” oltre le 500.000 copie) e con i loro singoli la certificazione “multiplatino”. Sarà assegnato anche il “Premio Live” che sarà consegnato agli artisti che hanno raggiunto un grande numero di spettatori durante i concerti.

SEAT MUSIC AWARDS 2019: TUTTI I CANTANTI

Quali cantanti, dunque, saranno premiati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada? Sul palco dell’Arena di Verona saliranno: Achille Lauro, Alberto Urso, Alessandra Amoroso, Anastasio, Annalisa, Anna Tatangelo, Benji eFede, Biondo, Boomdabash, Elodie, Emma Muscat, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gazzelle, Gino Paoli, Giusy Ferreri, Il Volo, Levante, Loredana Bertè, Lo Stato Sociale, Luchè, Mika, Myss Keta, Modà,, Negrita, Nek, Noemi, Paola Turci, Raf, Ron, Takagi & Ketra, The Kolors e Umberto Tozzi.



