Seat Music Awards Again/ Anticipazioni: le esibizioni più emozionanti e premi inediti

Stasera torna sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la terza serata dei Seat Musica Awards 2019, condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Dopo il grande successo dei precedenti due appuntamenti dello scorso 5 e 6 giugno, tornerà in prime time dalle 21.25, la puntata conclusiva, presentandosi semplicemente come una sorta “replica” dei momenti più emozionanti delle prime due, oltre alla consegna di tanti premiati inediti. Protagonisti assoluti della serata saranno: Laura Pausini e Biagio Antonacci, Ligabue, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia Il Volo, Nek, Thegiornalisti, Francesco Gabbani Takagi Ketra e Giusy Ferreri, Anastasio, Biondo ed Emma Muscat, Carl Brave, Cristina D’avena, Dark Polo Gang, Elisa e Rkomi, Emis Killa, Ernia, Fabrizio Moro, Fred De Palma e Ana Mena, Gemitaiz e Luchè.

Seat Music Awards, certificazioni e premi live

I Seat Music Awards premiano i grandi protagonisti del panorama musicale italiano, per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk Italia) e live (certificati SIAE), e per questa nuova edizione sono stati presentati sul palcoscenico dell’Arena di Verona anche alcuni nuovi progetti musicali e singoli in uscita. Non solo le hit degli ultimi mesi, quindi, ma anche i brani che faranno da colonna sonora all’intera e bollente estate 2019. Come nelle precedenti 12 edizioni, le stelle sono state premiate per i loro successi discografici e, per il terzo anno di seguito, sono stati anche consegnati gli importanti “Premi Live”. Ma in cosa consistono? Questi riconoscimenti sono basati su certificazioni SIAE, in collaborazione con Assomusica e, nel corso degli appuntamenti, sono stati consegnati a tutti gli artisti che si sono caratterizzati per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti (nel periodo maggio 2018/maggio 2019).

Ecco le stelle premiate e perché

I Seat Music Awards premiano le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto (nel periodo maggio 2018/maggio 2019) con i loro album i traguardi “oro” (oltre le 25.000 copie), “platino” (oltre le 50.000 copie), e “multiplatino” (in particolare “doppio platino” oltre le 100.000 copie, “triplo platino” oltre le 150.000, “quadruplo platino” oltre le 200.000, “5 volte platino” oltre le 250.000 e “diamante” oltre le 500.000 copie) e con i loro singoli la certificazione “multiplatino” (certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia). Le categorie del Premio Live invece, sono così suddivise: Oro oltre i 40.000 spettatori, Platino oltre i 100.000, Multiplatino oltre i 200.000. Un evento realizzato con la collaborazione delle Associazioni del Settore Discografico FIMI, AFI, e PMI e con la collaborazione di SIAE e Assomusica, prodotto da Friends & Partners. Il programma potrà essere come di consueto commentato live tramite social, oppure visto in “diretta” e replica streaming, attraverso il portale di RaiPlay e la relativa applicazione da scaricare su dispositivi mobili.



