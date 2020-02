SECONDA VITTIMA CORONAVIRUS IN ITALIA/ Donna di 78 anni: viveva a Casalpusterlengo

C’è una seconda vittima del Coronavirus in Italia: a battere per prima la notizia, citando fonti sanitarie, è stata l’Ansa. Si tratta di una donna di Casalpusterlengo. La morte della donna sarebbe dunque riconducibile al focolaio di Codogno, nel Lodigiano, lo stesso in cui si è spostato il “paziente uno”, il 38enne che potrebbe essere stato contagiato (ma non è ancora certo) da un amico rientrato dalla Cina con cui era andato a cena. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la seconda vittima italiana del COVID-19 viveva in casa da sola. Un’informazione non secondaria, dal momento che restringe la cerchia delle persone che possono essere entrate in contatto con lei da quando è avvenuto il contagio. In attesa di conoscere le generalità della vittima, la donna si aggiunge ad Adriano Trevisan, muratore 78enne in pensione originario di Vò Euganeo deceduto ieri all’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova.

SECONDA VITTIMA CORONAVIRUS IN ITALIA

Tra le altre informazioni arrivate in questi minuti sulla seconda vittima del Coronavirus in Italia vi è anche quella che secondo cui la donna aveva la polmonite ed era in attesa del tampone che avrebbe dovuto verificare se l’infezione era dovuta o meno al COVID-19. L’esito dell’esame, però, sarebbe arrivato soltanto dopo il suo decesso. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, proprio per questo motivo la donna non sapeva di essere ammalata ed è morta in casa. Diversa la ricostruzione fornita da Quotidiano.net, secondo cui la vittima, ricoverata per una polmonite, si sarebbe trovata al pronto soccorso di Codogno nello stesso giorno in cui vi si è recato anche il 38enne considerato il “paziente 1”. La sua situazione si è poi aggravata fino al decesso, avvenuto giovedì 20. Alla luce dell’allarme contagio, dopo il decesso, sarebbero stati poi condotti i test per verificare la presenza del coronavirus, con il tampone che ha dato esito positivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA