Segreti di famiglia, anticipazioni puntata di oggi 11 agosto 2024: Engin accusa il padre Yekta dell’omicidio di Inci

Ogni domenica in prima serata su Canale5 la tizi turca incentrata sulla morte della giovane Inci e su tutti i misteri ed i segreti che ruotato attorno all’omicidio ed alla famiglie coinvolte appassiona milioni di telespettatori. Nelle precedenti puntate non sono mancati i colpi di scena, il principale sospettato, Cinar è stata scagionato perché non vi erano abbastanza prova sulla sua colpevolezza ed è nato uno scontro Zafer in cerca di vendetta. Ad aver la peggio è stato proprio il padre della ragazza.

E nella puntata di oggi, 11 agosto 2024, cosa succederà? Dalle anticipazioni su Segreti di famiglia si scopre che ci sarà un clamoroso colpo di scena pronto a sparigliare tutte le carte in tavola ed a dare una svolta sul caso dell’omicidio di Inci. Al momento le indagini sul presunto assassino si sono focalizzate su Engin dopo aver trovato una serie di indizi a casa suo come un oggetto appartenente alla ragazza. Ilgaz e Ceylin sono convinti che sia lui il colpevole ma, una volta portato in Tribunale Engin accuserà il padre Yeckta di essere l’assassino Inci. Yeckta, sentendosi braccato minaccerà Pars di rivelare un segreto pesante su di lui se non va di tutto per arrestare Engin. Ed al procuratore non resterà di far altro che allearsi con Ilgaz e Ceylin.

Anticipazioni Segreti di famiglia puntata di oggi, si mette male per Cinar: Mert trova macchie di sangue nell’auto di Metin

Le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata dell’11 agosto 2024 rivelano che anche per il giovane Cinar i problemi non sono finiti, il fratello di Ilgaz ha ucciso involontariamente Zafer e l’unico a saperlo e tentare di coprirlo è il padre Metin. Metin scoprirà che il bagagliaio della sua auto è vuoto e sarà disperato. L’uomo temerà di non riuscire a coprire Cinar per l’omicidio di Zafer, mentre Mert, dopo aver passato del tempo con Defne, noterà tracce di sangue sotto il parafango posteriore dell’auto di Metin.

E poi ancora dalle anticipazioni su Segreti di famiglia si scopre che Pars, sotto minaccia, fingerà di essere stato aggredito durante l’interrogatorio per riuscire a estendere la custodia di Engin mentre, insieme a Ceylin, Eren e Ilgaz, cerca prove decisive per dimostrare la colpevolezza di Engin. Aylin affronterà Zumrut, ammettendo di essere a conoscenza della sua relazione con Osman e minacciando di raccontare tutto a Ziver, marito di Zumrut, se i due non smetteranno di vedersi. Pars si recherà in ospedale per verificare l’alibi di Engin, che afferma di essere stato lì la notte dell’omicidio.

Segreti di famiglia quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata di oggi, 11 agosto 2024, non resta che riepilogare quando va in onda la dizi turca. La fiction con protagonista Ceylin e Ilgaz va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.25 circa, le puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo. Le puntate inedite di Segreti di famiglia continueranno venire trasmesse per tutto agosto e pure in autunno.