Segreti di famiglia, anticipazioni puntata di oggi 4 agosto 2024: Cinar uccide Zafer, Metin cerca di disfare le prove

Questa sera, domenica 4 agosto 2024, su Canale5 va in onda l’ottava puntata della dizi turca che vede protagonisti i due brillanti avvocato Ceylin e Ilgaz indagare sulla morte di Inci, sorella della prima. Nelle puntate precedenti i sospetti inizialmente si cono concentrate su Cinar, fratello di Ilgaz, ma le indagini hanno dimostrato che la verità è un’altra ed il ragazzo dopo essere stato arrestato è stato scagionato. Tuttavia c’è stato un evento tragico e inatteso. Zafer, padre di Inci, spinto dalla moglie ha preparato la vendetta contro Cinar. L’uomo gli ha puntato una pistola contro, lo ha portato al cimitero e lo ha costretto a chiedere perdono prima di tentare di ucciderlo. Il suo piano non è andato in porto: alla fine Zafer è morto ucciso da Cinar involontariamente.

Dalle anticipazioni Segreti di famiglia della puntata di oggi si scopre che La famiglia Kaya sarà preoccupata per l’assenza di Cinar. Il padre Metin lo chiamerà al cellulare, ma il telefono squillerà dentro il cassonetto dove Zafer gli ha ordinato di buttarlo. A questo punto uscirà a cercarlo ma tornato a casa coperto di sangue, tra le lacrime, Cinar confesserà di aver ucciso Zafer, il padre di Ceylin. Inizialmente sconvolto, in seguito, Metin eliminerà tutte le prove che potrebbero collegare Cinar alla morte di Zafer, ignorando però che Defne ha nascosto un calzino dalla pila degli abiti da distruggere, brucerà il sacco con gli abiti insanguinati indossati dal figlio per proteggerlo.

Anticipazioni Segreti di famiglia puntata di oggi: Ceylin scopre che Cinar ha ucciso suo padre Zafer?

I colpi di scena non sono finiti qui e gli imprevisti sono dietro l’angolo. Le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata del 4 agosto 2024 svelano che Ilgaz e Ceylin torneranno a casa proprio mentre Metin presta soccorso a Cinar, sanguinante perché i punti di sutura si sono aperti. I due decideranno allora di portarlo in ospedale, ma l’auto di Ilgaz non parte e useranno quella di Metin. Tuttavia i due inizieranno a chiedere cosa sia successo al giovane, soprattutto Ceylin: scoprirà che il suo assistito ha ucciso involontariamente Zafer?

Nel frattempo, Ceylin affronterà Engin in un duro faccia a faccia e lui ammetterà senza rimorso di aver ucciso Inci, fino a incolpare lei per averlo provocato. Ceylin sarà tentata di vendicarsi, ma all’ultimo momento non riesce a fargli del male. Engin ne approfitterà per scappare, ma viene fermato da Ilgaz. Durante l’interrogatorio Engin si rifiuterà di parlare senza la presenza del padre Yekta, il suo avvocato; ma quest’ultimo deciderà di non presentarsi fino al giorno successivo, con l’obiettivo di guadagnare tempo. Alla fine Engin confesserà che è che ha ucciso Inci e davanti a Ceylin non mostrerà nessun pentimento, il caso sembra chiuso ma ci sarà un clamoroso stravolgimento: Engin la notte dell’omicidio si trovava in clinica.

Segreti di famiglia quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata di oggi, 4 agosto 2024, non resta che riepilogare quando va in onda la dizi turca. La fiction con protagonista Ceylin e Ilgaz va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.25 circa, le puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo. Le puntate inedite di Segreti di famiglia continueranno venire trasmesse per tutto agosto e pure in autunno.