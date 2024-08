Segreti di famiglia, anticipazioni puntata di oggi 11 agosto 2024: corsa contro il tempo per Ilgaz e Ceylin

Questa sera, domenica 18 agosto 2024, torna in onda la dizi turca incentrata sulla morte della giovane Inci e su tutti i misteri che ruotano attorno al suo omicidio: chi è l’assassino? Ilgaz e Ceylin continueranno ad indagare per assicura il colpevole alla giustizia. Nelle puntate precedenti non sono mancati colpi di scena inaspettati e spiazzanti. Inizialmente tutti i sospetti si sono concentrati su Cinar, fratello di Ilgaz ma Ceylin, avvocato e sorella della vittima, non ha mai creduto alla sua colpevolezza. Nel corso degli episodi c’è stata una clamorosa svolta: sono emersi nuovi indizi contro Engin.

È Engin l’assassino di Inci? Dalle anticipazioni su Segreti di famiglia si scopre che Ilgaz e Ceylin non avranno dubbi, per i due avvocati e il giovane il colpevole ma ci sono due ostacoli, ha un alibi attendibile e durante la prima udienza in Tribunale ha apertamente accusato il padre Yekta. Le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata di oggi rivelano che Ilgaz e Ceylin avranno solo 24 ore per raccogliere prove contro Engin prima che questi venga scagionato, si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. Ripercorreranno il tragitto compiuto da Engin la notte dell’omicidio e durante il percorso, arriveranno sul luogo del ritrovamento del corpo di Inci e ad Ilgaz tornerà in mente un importante dettaglio.

Anticipazioni Segreti di famiglia puntata di oggi: Ilgaz trova un testimone chiave contro Engin

Le anticipazioni Segreti di famiglia sulla puntata di oggi, domenica 18 agosto 2024, svelano che sarà proprio Engin a dare una svolta alle indagini sull’omicidio di Inci e incastrare Engin. Ilgaz ricorderà l’uomo che si era nascosto dietro le tende della finestra che dà su quel luogo. Inizialmente quest’ultimo non si farà trovare quando Ilgaz e Ceylin busseranno alla sua porta, ma successivamente dopo le insistenze di Ilgaz rivelerà di aver visto qualcosa quella notte.

L’uomo sarà un testimone chiave sull’omicidio di Inci, non solo ha visto tutto quello che è successo quella notte ma ha anche registrato tutto. Verrà fuori, però, anche il suo doloroso un’ingiustizia subita quando, cercando di salvare una donna, era stato ingiustamente condannato a 10 anni di prigione. Alla fine Ilgaz riuscirà a convincerlo a parlare facendo leva sulla sua bontà d’animo e sul dolore di Ceylin. E poi infine mentre Eren scoprirà una foto delle vacanze della famiglia Tilmen con una valigia identica a quella usata per abbandonare Inci nel cassonetto, Metin chiederà al suo capo di annullare la sua richiesta di pensionamento per tornare al lavoro.

Segreti di famiglia quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata di oggi, 18 agosto 2024, non resta che riepilogare quando va in onda la dizi turca. La fiction con protagonista Ceylin e Ilgaz va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.25 circa ma sono previsti dei cambiamenti nel palinsesto e presto cambierà giorno di messa in onda per lasciare spazio la domenica sera ad un’altra dizi turca La rosa delle vendetta. Le puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo. Le puntate inedite di Segreti di famiglia continueranno venire trasmesse per tutto agosto e pure in autunno.