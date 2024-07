Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 21 luglio 2024/ Ceylin vuole uccicere Engin: Ilgaz interviene

Segreti di famiglia, anticipazioni puntata di oggi 21 luglio 2024: Engin è l’assassino di Inci

La sesta puntata di Segreti di famiglia va in onda questa sera, a partire dalle 21.30 circa, su Canale5 e dalle anticipazioni si scopre che finalmente si scoprirà chi ha ucciso Inci. La dizi turca con protagonisti Kaan Urgancioglu (Ilgaz) e Pinar Deniz (Ceylin) ruota attorno al mistero sull’omicidio della ragazza. Tutti i sospetti si sono concentrati su Cinar, fratello di Ilgaz, ma nel corso delle puntate sono venuti fuori nuovi indizi e si è scoperto che il giovane è stato incastrato e il reale colpevole è un altro. I sospetti dei due avvocati si concentrano sulla famiglia Parla e mettono in atto un piano per incastrarla.

Anticipazioni Segreti di famiglia, 6a puntata 21 luglio 2024/ Svelato assassino di Inci: chi è Engin o Yekta?

Dalle anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata di oggi, 21 luglio 2024, si scopre che Ceylin, Ilgaz ed Eren si preparano a mettere in atto il loro piano. Zafer riceve una telefonata anonima da Umut proprio mentre è in compagnia di Engin. Nella telefonata gli viene spiegato che dovrà lasciare una busta con del denaro nel cassonetto in cui è stato ritrovato il corpo della figlia. In cambio riceverà un video in cui si rivelerà l’identità dell’assassino. Engin cade nella trappola perché va in banca e preleva i soldi dal conto dei genitori. Yekta, compreso tutto, intima al figlio di riportargli i soldi ma Engin nel frattempo si è già recato nel luogo dove è stato trovato il corpo di Inci e Ceylin e Ilgaz fanno in tempo a vederlo.

Anticipazioni Segreti di famiglia, sesta puntata: Ceylin vuole farsi giustizia da sola ma interviene Ilgaz

La trama degli episodi 16, 17 18 della dizi turca in onda questa sera, 21 luglio 2024, ruota attorno alla scoperta del vero assassino di Inci. Le anticipazioni su Segreti di famiglia rivelano che tutti i sospetti di Ceylin e Ilgaz troveranno conferma, ad uccidere Inci è stato Engin. Ceylin perderà le staffe e vorrebbe farsi giustizia da sola ed a questo punto Ilgaz per fermarla non avrà altra scelta che metterla sotto custodia. Nel frattempo l’avvocato e fratello di Cinar si recherà in prigione dal nonno per scoprire qualcosa in più sul famoso taxi su cui è salita Inci la notte della sua morte.

Yecta interrogherà suo figlio Engin sugli accadimenti di quella notte e scopre che Engin ha preso un’auto a noleggio che, al momento è scomparsa, non è stata restituita. Zumrut, invece, continuerà a negare di aver trascorso la notte in albergo con Osman. Ilgaz e Ceylin continueranno ad indagare per provare l’innocenza di Cinar, nonostante gli ostacoli messi sulla loro strada da Yekta. Grazie al loro lavoro verranno fuori nuovi indizi e sulla base di nuovi sviluppi, Pars interrogherà di nuovo Cinar e dopo aver appurato che il ragazzo era altrove mentre Inci veniva uccisa, ordinerà il suo rilascio.

Segreti di famiglia, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti di Segreti di famiglia si è scoperto che la vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, che ha appreso dal padre poliziotto valori come l’onestà e l’onore, si intreccia con quella di un’avvocata spregiudicata e molto meno ortodossa, Ceylin Erguvan, che non si ferma davanti a nulla ed esattamente ligia alle regole. A stravolgere le loro vite, però, è l’omicidio di una giovane donna, che poi si scoprirà essere Inci la sorella di Ceylin. Il primo sospettato è Cinar ma gli indizi troppo evidenti inducono l’avvocata a credere nella sua innocenza. Ceylin decide di difendere Cinar e per questo suo padre Zafer gli scaglierà contro. La vicenda giudiziaria, poi, si intreccia con le vicende personali dei protagonisti in cui non mancano segreti e nuovi retroscena. Segreti di famiglia va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 e dopo la messa in onda le puntate sono disponibili su Mediaset Infinity.











