Sei sorelle/ Anticipazioni 1° agosto: il piano di Diana funziona, Elisa delusa…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 1° agosto: il piano di Diana funziona, Salvador bacia Chelito ed Elisa piange…

Le anticipazioni di Sei sorelle del 1° agosto ci dicono che Rodolfo approfitta della cena a casa sua per far ingelosire Victoria davanti all’ignara Blanca. Il suo scopo è quello di vendicarsi della fidanzata che ha cercato di sedurre Cristobal. La cena dovrebbe avere l’obbiettivo di far riappacificare i due fratelli, ma chissà se tutto andrà come previsto da Donna Dolores?

Intanto si scopre che Carolina ha finto la sua gravidanza per cercare di tenersi stretta German. La giovane ha capito che il marito prova dei sentimenti per Adela, e l’unica modo per non lasciarlo andare è attuare un piano, ossia cercare di risvegliare i sentimenti e i desideri del marito per rimanere incinta per davvero. Infine, il piano di Diana per far dimenticare Salvador ad Elisa funziona: Chelito ha seguito le sue istruzioni ed è diventata una fidanzata perfetta. Ed Elisa rimane delusa e col cuore a pezzi quando vedo l’oggetto dei suoi desideri baciarsi con un’altra…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Chelito fidanzata perfetta per Salvador

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Diana ha un obbiettivo: aiutare Chelito a diventare una fidanzata perfetta per Salvador, tutto perché un’operaia, una talpa di Don Ricardo, ha minacciato di dire tutto del lavoro in fabbrica delle Silva allo zio. In questo modo, le sorelle, ad esclusione di Elisa, sono state costrette a scendere a patti.

Il prezzo da pagare è quindi quello di educare alle buone maniere Chelito affinché diventi la donna ideale per Salvador, ma l’impresa sarà tutto fuorché semplice. L’altro piano di Diana è anche quello di far sì che Elisa di dimentiche di lui. Intanto, Donna Dolores, preoccupata per i suoi figli, cerca di fargli riconciliare; Rodolfo e Cristobali infatti sono ancora in lite. Donna Dolores organizza così una cena, alla quale però partecipa anche Victoria…

