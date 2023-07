Sei sorelle/ Anticipazioni 10 luglio 2023: Blanca ama ancora Cristobal? Rodolfo ha dei dubbi

Sei sorelle, anticipazioni puntata 10 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 10 luglio svelano che Francisca fa finalmente le prove per “Le nozze di Figaro”. Don Luis è convinto che la sua allieva otterrà il ruolo. Tuttavia, l’apparente felicità della cantante verrà ben presto smontata quando si ritroverà ancora una volta a gestire una situazione complicata. Infatti, ancora una volta un violento ammiratore tenterà di abusare di lei. Nel frattempo, Carolina intende fargliela pagare a German per il suo tradimento, ma la giovane avrà a che fare con un imprevisto inatteso che risponde al nome di Marianela, la vera madre del bambino. La donna apparirà a “Villa de Paris” con intenzioni per niente buone.

Mentre Adela resta in carcere, le sorelle Silva cercano di contenere la grave crisi in cui le ha gettate la rivelazione della morte del padre. Diana continua a lavorare in fabbrica, nonostante le cattive maniere di Don Ricardo, che minaccia di licenziarla se non migliora i suoi modi nei suoi confronti.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 10 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Merceditas scopre la violenta terapia a cui Celia si sottopone per liberarsi dei suoi pensieri che lei giudica impuri. La giovane donna non riesce a controllare i suoi nervi e se la passa davvero male. Celia chiede alla cameriera di mantenere il suo segreto perché vuole evitare di preoccupare ulteriormente le sue sorelle. Dopo essere apparsa a casa Loygorri per vedere Cristóbal, Blanca cerca di convincere Rodolfo che lo ama ancora. Lui, però, reagisce male e si convince sempre di più che la Silva provi ancora dei sentimenti per il suo ex corteggiatore. Poi Rodolfo le fa una proposta impulsiva…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela viene umiliata da una sua compagna di cella, mentre Diana è in difficoltà nel trovare soldi che possano scagionare la sorella. Don Ricardo propone la soluzione: cedere la parte delle quote di Adela, ma quest’ultima rifiuta pur di acconsentire al ricatto del temibile zio. Diana è inoltre sconvolta quando apprende che Elisa si fa beffe di lei, invitando Salvador ad essere il suo accompagnatore per il suo debutto. Celia inizia la terapia con i metodi crudeli del dottor Uribe, ma soffre in silenzio. Blanca è incapace di dire a Cristobal i suoi sentimenti prima che lui parta per il Marocco.

Germán fa visita ad Adela in carcere e le promette che presto staranno insieme, ma ciò potrà avvenire non appena otterrà l’annullamento del matrimonio. Carolina, però, gli gioca un tiro mancino, denunciandolo per abbandono del tetto coniugale.











