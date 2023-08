Sei sorelle/ Anticipazioni 11 agosto 2023: le mire di Don Ricardo su Salvador

Sei sorelle, anticipazioni puntata 11 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 11 agosto svelano che in occasione della festa che si terrà nell’Ambigú per il santo di Enrique, Francisca confessa alle sorelle la sua relazione con Gabriel. Solo Celia può partecipare all’evento, e lo farà in compagnia di Aurora, facendo così un passo avanti nella loro nascente relazione. La serata prosegue tranquillamente fino a quando Francisca accusa un malore allo stomaco. Nella sua paranoia, Carolina si scaglia contro Adela, senza che Germán capisca cosa possa aver fatto arrabbiare così tanto sua moglie. I figli di Trini, di cui Adela si è presa cura portandoli fuori dall’ospizio, aumentano la demenza di Carolina.

Invece, Salvador è intenzionato a incastrare Don Ricardo per dimostrare il suo valore e sperare così di riconquistare Diana. Quest’ultima è molto sorpresa dal suo atteggiamento amichevole, anche se ancora non si fida completamente di lui. E quando lui la invita con educazione a cena, la Silva si vede costretta a rifiutare poiché fraintende le sue intenzioni.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 11 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che al fronte, la situazione di Carlitos è sempre più drammatica. Cristóbal deve trovare una soluzione rapida per curare il ragazzo prima che la situazione sfugga di mano e possa finire molto peggio. Nel frattempo, venuto a conoscenza delle intenzioni di Salvador, il perfido Don Ricardo decide di tendergli una trappola dato che sostiene che il Montaner sia il principale sospettato degli informatori che mettono a rischio il suo contrabbando.

Petra e Bernardo proseguono la loro relazione clandestina e si danno appuntamento in un hotel. Basilio e Ricardo scoprono che qualcuno ha spifferato qualcosa alla dogana di Bilbao che ha bloccato la spedizione della casse di oppio a Londra. I loro sospetti ricadono proprio su Salvador…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador recupera la memoria e può finalmente raccontare a Benjamín della sua scoperta sulla fabbrica, ossia che Don Ricardo sta trafficando dell’oppio illegalmente e si mette in testa di smascherarlo. Miguel, però, avverte Don Ricardo. Donna Dolores sta avvelenando pian piano Blanca a sua insaputa. La relazione tra Celia e Aurora si intensifica sempre di più, mentre Petra spera di recuperare l’amicizia con la Silva. Al fronte Carlitos si è ferito gravemente e Cristobal inizia una corsa contro il tempo per salvargli la vita.

Germán decide di assumersi le sue responsabilità, quindi annuncia a Carolina la sua intenzione di lasciare Adela per sempre e ricostruire il loro matrimonio.











