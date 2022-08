Sei sorelle/ Anticipazioni 11 agosto: il patto tra Elisa e Don Ricardo ha un prezzo

Sei sorelle, anticipazioni puntata 11 agosto: l’altra faccia del patto di Elisa con Don Ricardo…

Le anticipazioni di Sei sorelle dell’11 agosto ci dicono che Carolina sta cercando di salvare il suo matrimonio con German fingendosi incinta. Tuttavia, a lungo andare, questo suo piano non funziona, poiché la donna non riesce a rimanere gravita. Allo stremo delle idee, Carolina decide di affidarsi a una pozione miracolosa, procuratole da una fattucchiera. Intanto, Elisa fa di nuovo pace con Sofia dopo le incomprensioni delle ultime settimane, ed è molto felice di ciò. La giovane Silva, allo stesso tempo, scopre l’altro lato del suo patto con Don Ricardo, che le aveva promesso di accelerare il suo debutto in società: per la ragazza c’è un prezzo alto da pagare…

Beautiful/ Anticipazioni 11 agosto: Quinn gioca d'astuzia con Paris, svela che Zoe...

Intanto, Francisca vive attimi di paura quando Don Luis sfida a duello un cliente dell’Ambigù che aveva offeso la cantante. La Silva non riesce ad accettare una simile barbarie poiché teme per la sua vita, quindi andrà su tutte le furie e cercherà di fermare il suo insegnante. Infine, Adela ha accettato l’invito di Mauro e si prepara a raggiungerlo a Valencia, mentre Celia non sa come gestire i suoi sentimenti per Petra.

Terra amara/ Anticipazioni 10 agosto: Demir contro Yilmaz, Zuleyha ignara...

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Blanca deve prendere una decisione

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, dopo aver scoperto del tradimento di Rodolfo con Victoria, Blanca deve prendere una decisione e rompere il fidanzamento, ma il pensiero di uno scandalo sociale che rovinerebbe per sempre la sua vita la tormenta ferma, quindi la decisione non sarà affatto facile. Inoltre è delusa da Victoria che considerava sua amica.

Adela è molto tentata dalle attenzioni di Mauro e da una proposta del tutto inaspettata. Infine, Celia giunge alla conclusione di non essere interessata agli uomini, piuttosto capisce di provare qualcosa per l’amica Petra.

Sei sorelle/ Anticipazioni 10 agosto: Blanca rischia lo scandalo, lascerà Rodolfo?

Sei sorelle: chi è Carla Díaz, l’attrice di Elisa Silva

Attrice, ballerina e modella spagnola, Carla Díaz interpreta Elisa Silva nella soap Sei sorelle. La giovane attrice è nata a Madrid il 19 luglio 1998 ed è già nota in Italia per il ruolo di Nayat Ben Barek nella serie Il Principe – Un amore impossibile, trasmessa su Canale5 dal 2014 al 2017. Fin da piccola, Carla si è sempre dedicata al mondo dello spettacolo, dapprima apparendo in varie pubblicità, poi il debutto sullo schermo a 10 anni e in seguito ha partecipato a diversi cortometraggi.

Carla raggiunge la popolarità grazie proprio a Sei sorelle. Terminata l’esperienza nella soap, si dedica a varie serie tv, tra cui Per sempre, La caccia – Monteperdido (in onda anche in Italia), Madres. Amor y vida, e la serie Élite di Netflix.

© RIPRODUZIONE RISERVATA