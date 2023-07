Sei sorelle/ Anticipazioni 11 luglio 2023: Blanca accetta la proposta di Rodolfo, ma…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 11 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle dell’11 luglio svelano che proseguono i preparativi di Elisa per la sua grande festa di debutto. La sorellastra delle Silva si vanta dell’organizzazione per l’evento con l’amica Sofia, sfoggiando tutta la sua ricchezza dovuta, grazie all’aiuto di Don Ricardo. Nel frattempo, il dottor Urbe capisce che la dolorosa terapia su Celia non sta producendo il risultato inatteso. Per questo ora il medico vuole sperimentare con lei una tecnica rivoluzionaria dai presunti risultati infallibili: l’elettroshock. La Silva potrebbe accettare non avendo minimamente idea di quello che le aspetta. Un nuovo drammatico esito è all’orizzonte? Oppure dovrebbe semplicemente lasciar stare?

Nel frattempo, Blanca è ancora rimasta scioccata dall’inaspettata proposta di Rodolfo, che vuole accelerare i tempi del matrimonio, forse per paura di perdere la sua fidanzata. La Silva, sfumati i tentativi di confessare a Cristóbal ciò che realmente prova per lui, accetta di sposare Rodolfo il prima possibile, anche se per questo dovranno convincere Doña Dolores, che non è proprio d’accordo. Già arrivato in Marocco, Cristóbal inizia il suo lavoro nell’ospedale da campo. Lo stress di lavorare lì, nel bel mezzo della battaglia, minaccia la stabilità del suo rapporto con Marina.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 11 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Francisca non ha un attimo di pace. Felice per il suo provino, la cantante viene aggredita da un ammiratore fin troppo violento che non accetta un rifiuto come risposta. Invece, Bernardo inizia a sospettare che la fabbrica venga utilizzata come copertura per altri loschi affari. L’avvocato cerca un alleato in Diana, anche se la Silva non sta attraversando un bel periodo, quindi sarà davvero difficile convincerla della sua tesi.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia inizia la terapia con i metodi crudeli del dottor Uribe, ma soffre in silenzio. Blanca è incapace di dire a Cristobal i suoi sentimenti prima che lui parta per il Marocco. Germán fa visita ad Adela in carcere e le promette che presto staranno insieme, ma ciò potrà avvenire non appena otterrà l’annullamento del matrimonio. Carolina, però, gli gioca un tiro mancino, denunciandolo per abbandono del tetto coniugale. Il colpo di scena è però dietro l’angolo quando si presenta una donna che confessa di essere la vera madre del suo bambino.

Mentre Adela resta in carcere, le sorelle Silva cercano di contenere la grave crisi in cui le ha gettate la rivelazione della morte del padre. Diana continua a lavorare in fabbrica, nonostante le cattive maniere di Don Ricardo, che minaccia di licenziarla se non migliora i suoi modi nei suoi confronti.











