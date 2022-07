Sei sorelle/ Anticipazioni 11 luglio: il piano di Gabriel funzionerà per Francisca?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 11 luglio: il piano di Gabriel, l’identità di Francisca è salva?

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle dell’11 luglio rivelano che Merceditas e Adela vengono aggredite da un ladro, ma German, che ha seguito la Silva, le salva. Poi consiglia ad Adela di scrivere al suo ammiratore segreto per dirgli di smetterla con i fiori, ma la lettera fine presa da Carolina. Diana non è molto convinta del piano di Salvador e dell’avvocato per liberarsi di don Ricardo. Rodolfo è stato lasciato da Victoria, mentre Blanca finalmente guarisce e riceve la visita di Cristobal che resta colpito dalle sue abilità nel disegno.

Gabriel ha un piano per togliere ogni curiosità sull’identità di “Bella Margherita”: utilizzare una controfigura nel momento in cui Francisca si toglierà la maschera pubblicamente.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Diana dà uno schiaffo a Salvador!

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Rodolfo è affranto perché è stato lasciato dall’amante Victoria, Cristobal lo rimprovera perché non è vicino a Blanca, che ora si sente meglio ma è comunque debole. Elisa ha visto Diana e Salvador baciarsi, ma si è persa la parte della sorella che schiaffeggia l’uomo, così nella sua mente comincia a fantasticare che tra i due ci sia una relazione ed è molto arrabbiata. Tra le due sorelle c’è un acceso diverbio.

Don Ricardo cambia tecnica per mandare in fallimento la Tessuti Silva, quindi pensa di sfruttare al massimo le potenzialità della fabbrica per fare denaro. Adela riceva un biglietto minatorio dal suo spasimante segreto che le chiede di presentarsi nel pomeriggio al parco. Adela chiede a German se è farina del suo sacco, ma l’uomo le ribadisce la sua estraneità. La donna le chiede di accompagnarla, ma il sarto dispiaciuto rifiuta l’invito perché teme che possa compromettere la relazione con sua moglie. Adela va quindi sola all’appuntamento, ma viene aggredita. Francisca teme che la sua amica Lucia abbia scoperto la vera identità di “Bella Margherita”, perché dalla sera che l’ha sentita cantare all’Ambigù, non le ha più rivolto la parola.

