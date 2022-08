Sei sorelle/ Anticipazioni 12 agosto: i dubbi di Blanca sulla madre e Don Ricardo…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 12 agosto: i dubbi di Blanca

Le anticipazioni di Sei sorelle del 12 agosto ci dicono che Blanca ha un dubbio che la tormenta giorno e notte. La giovane Silva sospetta infatti che tra la defunta madre e Don Ricardo potrebbe esserci stato ben altro che una semplice amicizia. Questo potrebbe cambiare la prospettiva delle sorelle nei riguardi del loro zio. Intanto, Don Luis è sempre più convinto a partecipare al duello per difendere l’onore di Francisca. Sebbene ne sia lusingata, la cantante cerca di dissuaderlo: un simile affronto potrebbe costargli la vita.

Nel frattempo, la Tessuti Silva cerca di stare al passo con i tempi inventandosi nuovi modelli che possano piacere ai clienti. Salvador e Diana hanno il compito di gestire gli affari e si trovano in difficoltà nell’acquisto della nuova macchina stampatrice. Il costo è molto esoso e rischia di mandare la fabbrica in rosso. L’unico modo per ripagarlo è vendere necessariamente tutti gli abiti stampati con il nuovo macchinario.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Elisa e il patto con Don Ricardo, un prezzo alto da pagare…

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Carolina sta cercando di salvare il suo matrimonio con German fingendosi incinta, ma i suoi tentativi non sembrano giovarle. Allo stremo delle idee, la giovane decide di affidarsi a una pozione miracolosa, procuratole da una fattucchiera. Intanto, Elisa fa di nuovo pace con Sofia dopo le incomprensioni delle ultime settimane. La giovane Silva, però, è preoccupata delle ripercussioni che il suo patto con Don Ricardo, che le aveva promesso di accelerare il suo debutto in società, avranno su di lei: c’è un prezzo alto da pagare per questo accordo segreto.

Nel frattempo, Francisca vive attimi di paura quando Don Luis sfida a duello un cliente dell’Ambigù, dopo che questi aveva insultato la cantante. La Silva non riesce ad accettare una simile barbarie poiché teme per la sua vita, e cerca invano di fermare il suo insegnante. Infine, Adela ha accettato l’invito di Mauro di raggiungerlo a Valencia, mentre Celia ha capito di provare qualcosa per Petra e ha paura di questi sentimenti.

Sei sorelle: tutto sul personaggio di Blanca Silva

Mariona Tena interpreta Blanca Silva nella soap spagnola Sei Sorelle. Il personaggio è descritto come la fidanzata perfetta, bella, e socievole. La ragazza è promessa sposa a Rodolfo Loygorri del Amo, un giovane di ricca famiglia con cui sembra avere un rapporto idilliaco.

In realtà, Blanca si sforza per apparire la Silva perfetta quando è in società. Al contrario delle sue sorelle, Blanca deve avere il controllo della situazione, e vive molto imprigionata nelle convenzione del tempo (siamo nel primo decennio del Novecento), quando le donne dovevano solo essere brave mogli e madri. Questa sua concezione, però, andrà lentamente a sgretolarsi quando scoprirà che il suo fidanzamento con Rodolfo non è tutto rose e fuori come pensava.











