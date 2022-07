Sei sorelle/ Anticipazioni 12 luglio: Elisa in fuga, Diana accusa Salvador

Sei sorelle, anticipazioni puntata 12 luglio: Elisa è scappata di casa

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 12 luglio svelano che Elisa è fuggita, e le sorelle Silva sono preoccupate. Diana accusa Salvador di essere il responsabile della scomparsa della sorella perché non ha mai voluto mettere in chiaro la situazione con lei facendole credere una cosa per un’altra. Donna Dolores chiede a Blanca di porre fine alla sua amicizia con Cristobal perché ciò ha reso Rodolfo geloso.

Beautiful, Una vita/ Anticipazioni 13 luglio: Valeria ricambia David, ma lui...

Intanto proprio lui continua ad agire alle sue spalle e chiede a Victoria di riprendere la loro relazione clandestina ma lei accetterà a una condizione: deve rompere il fidanzamento con Blanca. Convinta da Petra, Celia esce con Joaquin.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Licia scopre il segreto di Francisca

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Adela viene aggredita, ma German interviene e riesce a mettere in fuga l’uomo. Elisa non perdona a Diana il tradimento dopo averla vista baciarsi con Salvador. Lucia ha scoperto che “Bella Margherita” è Francisca e per questo ha tolto il saluto all’amica. Gabriel ha un piano per impedire che la vera identità della cantante venga scoperta: reclutare una sosia, e poi dietro le quinte sarà Francisca a interpretare il brano. Petra organizza una serata a quattro per far sì che Celia sia più a suo agio con Joaquin.

Terra amara/ Anticipazioni 12 luglio: Yilmaz arrestato, Zuleyha salvata da Demir

Blanca, grazie alle cure di Cristobal, con il quale ha stretto un bel legame, è guarita. Rodolfo va a trovarla ma è molto affranto perché Victoria lo ha lasciato. Andreas suggerisce a Salvador e Diana di presentare a don Ricardo un atto di conciliazione per conto di don Ferdinando. Le Silva sperano in questo modo di allontanare lo zio dalla fabbrica. Adela, consigliata da German scrive una lettera al suo ammiratore segreto dicendogli di non spedirle più fiori perché non è interessata a conoscerlo. La lettera la fa recapitare al negozio, ma viene presa da qualcuno… Elisa, infine, prende dei soldi dalla cassa delle Silva, e poi scappa di casa.

Una vita/ Anticipazioni 12 luglio: Guillermo corteggiato, Azucena è gelosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA