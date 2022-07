Sei sorelle/ Anticipazioni 14 luglio: Francisca, oscuro presagio su Celia e Joaquin

ei sorelle, anticipazioni puntata 14 luglio: Francisca mette in guardia Celia su Joaquin

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 14 luglio svelano che Celia accetterà di passare una serata da sola insieme a Joaquin. Francisca, dopo aver scoperto la relazione della sorella, li metterà in guardia: non è bene frequentare qualcuno a cui non si è promessa sposa. A Celia non sembra interessare, tanto che organizza con Joaquin di andare a ballare il flamenco. Tuttavia, le raccomandazioni di Francisca si riveleranno un oscuro presagio poiché l’uscita tra i due non andrà come sperato dalla Silva.

Un altro domani/ Anticipazioni 14 luglio: Carmen disperata, Agustina di nuovo malata

Intanto Adela, dopo aver scoperto l’autore dei fiori e delle minacce, deciderà di affrontare Carolina, per mettere in chiaro le cose con lei. La Silva ha scoperto che è stata proprio la signora Rivera a farle recapitare i fiori, e ora vuole capire cosa vuole da lei e perché mira a rovinarle la sua reputazione.

Una vita/ Anticipazioni 14 luglio: Ignacio, decisione a sorpresa per Alodia

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Elisa si è rifugiata da zia Adolfina

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, le Silva hanno scoperto dov’è finita Elisa dopo la sua breve fuga, tutto grazie all’aiuto di Carlitos: la piccola di casa si è rifugiata da zia Adolfina, la sorella della loro defunta madre. La donna è nota per essere una terribile e impicciona, e le Silva non sono al sicuro perché temono che la loro parente possa scoprire tutti i loro segreti.

Intanto, Blanca è ormai fuori pericolo e vuole recuperare il tempo perso con Rodolfo, anticipando la data delle sue nozze. Francisca, scoperto di Celia e Joaquin, avverte la sorella di non essere per nulla d’accordo sulla loro relazione. Ma alla giovane non interessano le sue opinioni, e continua a frequentarlo. Infine, Adela si presenta a casa di Carolina per confessarle di sapere che c’è lei dietro ai misteriosi mazzi di fiori e alla lettera minatoria. Cosa vuole da lei e perché le ha fatto questo brutto scherzo?

Beautiful/ Anticipazioni 14 luglio: Zoe a caccia di indizi, spunta la giacca di Quinn

© RIPRODUZIONE RISERVATA