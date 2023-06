Sei sorelle/ Anticipazioni 16 giugno 2023: Don Fernando, un dettaglio su Elisa nel testamento

Sei sorelle, anticipazioni puntata 16 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 16 giugno svelano che Marina e Blanca sono diventate ottime amiche. Si confrontano, parlano tra loro e sembrano aver trovato la giusta sintonia. Poi la fidanzata di Cristóbal si ritrova ad avere una strana conversazione con Doña Dolores. Quest’ultima infatti metterà in dubbio le buone intenzioni di Blanca nei confronti della fidanzata del figlio, e alla fine Marina sarà così sospettosa da chiedere conto a Cristóbal. Perché deve stare attenta con Blanca, come ha suggerito Doña Dolores? Teme forse un ritorno di fiamma tra il figlio e la Silva?

Tutto è pronto per il funerale del padre, e le sorelle si preparano ad andare insieme. Sarà un’occasione per dare l’ultimo addio al genitore, ma anche un momento di riconciliazione. Infatti Blanca e Francisca firmano una momentanea pace, lasciandosi alle spalle le tensioni dei giorni precedenti. Finalmente tutti possono dire addio al padre don Ricardo e farlo pubblicamente, in società, dopo tanti mesi di bugie.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 16 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che arriva il momento tanto atteso: la lettura del testamento di don Fernando. Le Silva si riuniscono e per l’occasione è presente anche il loro zio, don Ricardo. La lettura rivelerà tante sorprese, ma a spiccare sarà un dettaglio nel testamento che catturerà l’attenzione di tutti. Infatti c’è un particolare che riguarda la piccola di casa Silva, Elisa: una lettera che getta nuova luce sulla vera identità della ragazzina, e che lascia le sue sorelle senza parole.

Con la scusa di passare più tempo insieme, Marina propone a Cristóbal di sostituire Blanca in infermeria. Una richiesta frutto delle parole di Donna Dolores che hanno fatto preoccupare e non poco la fidanzata del medico. Bisognerà vedere come la prenderà Cristobal: accetterà oppure no di vedere Marina tutti i giorni, anche sul luogo di lavoro? E soprattutto come la prenderà Blanca?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), seppur molto innamorati, Adela e German sono costretti a troncare la loro relazione: non sarebbe giusto nei confronti di Carolina e del bambino. Petra è felice di aver ritrovato sua madre, ma c’è qualcosa in Josefa che non convince molto. E quando scompaiono degli abiti, è chiaro che la donna deve averli rubati. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. Le Silva organizzano finalmente il funerale del padre, così sperano di mettere a tacere ogni sospetto e spegnere ogni bugia. Tuttavia sorge un problema: senza un certificato di morte ufficiale, è impossibile leggere il testamento. Don Ricardo, però, trova la soluzione.

