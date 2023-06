Sei sorelle/ Anticipazioni 8 giugno 2023: un ostacolo tra le Silva e il testamento del padre

Sei sorelle, anticipazioni puntata 8 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 8 giugno svelano che la preparazione per il funerale del padre delle Silva ha portato alla luce un nuovo problema: senza un certificato di morte, le nostre protagoniste non potranno aprire il testamento. E non sono le sole ad incontrare questo brutto ostacolo. Allo stesso modo, Don Ricardo si infuria quando scopre che l’accordo che aveva raggiunto con le sorelle non può essere portato avanti a causa di questo impedimento legale. Bisogna sciogliere i nodi e cercare di capire come superare l’ostacolo affinché le Silva possano avere il denaro necessario per il loro zio. Altrimenti per loro sarà una strada molto complicata da percorrere…

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 8 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Gabriel si offre di accompagnare Francisca al funerale di suo padre, anche se in seguito Don Luis farà capire alla Silva quanto questa sia una cattiva idea. Nel frattempo, Adela non riesce a rinunciare al suo amore per Germán, ma quando per strada incontra lui insieme alla sua famiglia, con Carolina e il loro bambino, la Silva capisce quanto siano sbagliate le sue azioni. Per colpa dei suoi impulsi passionali, Adela stava davvero cercando distruggere un così bel matrimonio? Chi ne avrebbe sofferto di più sarebbe stato un bambino innocente.

Nel frattempo, il personaggio di Josefa avanza nella soap, e pian piano cominciano ad emergere alcuni tratti della sua personalità per niente rassicuranti. Quando convince Germán a darle nuovi vestiti da stirare, le sue intenzioni si rivelano essere tutt’altro che buone e altruiste. E per Petra sarà un duro colpo quando comprenderà a pieno la vera natura di sua madre, la stessa donna che l’ha messa al mondo e poi abbandonata…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela e German sono sempre più uniti, ma Rosalia intima ai due di troncare la loro relazione e di pensare al bene di tutti. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. La madre di Petra, Josefa, è in città. Francisca vive insieme ai proprietari dell’Ambigù, ma la situazione non piace affatto a Don Luis. Don Ricardo diventa il nuovo proprietario della Tessuti Silva, mentre le sorelle riescono a trovare un modo per annunciare pubblicamente la morte del loro padre, salvo poi scovare un ostacolo ai loro piani…

Rodolfo si infuria quando scopre che sua madre ha manipolato chiunque per convincerlo a non partire per il fronte in Marocco. Elisa annuncia le sue imminenti nozze con Carlitos, ma Sofia non crede che la giovane Silva sia innamorata veramente e quindi la smaschera.











