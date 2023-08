Sei sorelle/ Anticipazioni 17 agosto 2023: Celia bacia Aurora, Diana vede tutto…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 17 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 17 agosto svelano che in Africa, la situazione al fronte è sempre più instabile. Cristobal, Marina e Carlitos stanno rischiando moltissimo per salvare quante più persone ferite riescono ad arrivare all’ospedale da campo. E poi, la tragedia è dietro l’angolo. Mentre il dottore è in viaggio con altri soldati e colleghi, il camion cade in un’imboscata del nemico. Di Cristobal si perderanno le tracce e verrà dichiarato disperso. In Spagna, intanto, Rosalía dà a Benjamín le referenze di un medico francese, in visita a Madrid, che opera sui ciechi. Il dottor Bourdillon è un uomo in gamba e la donna si fida di lui. Tutti, però, sono molto preoccupati per l’esito dell’operazione su Benjamin: quale sarà il risultato?

La relazione tra Celia e Aurora si intensifica, ma le due decidono di tenere nascosto il loro amore. Almeno per il momento, nessuno dovrà sapere di loro due. Tuttavia, la loro storia sta ben presto per essere scoperta da una delle sorelle Silva…

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 17 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Aurora decide di compiere un gesto che avrà una conseguenza inaspettata. Un giorno, l’infermiera si intrufola in casa Silva e con una scusa entra in camera di Celia. Le due non resistono e si ritrovano a scambiarsi effusioni, pur sapendo che non sarebbe il caso perché potrebbero essere scoperte. E infatti proprio Diana assiste a un bacio che si scambiano le due… Intanto, Francisca organizza un pranzo a casa per presentare ufficialmente Gabriel come il suo fidanzato. Per evitare che la cantante commetta un altro dei suoi folli gesti, Antonia ed Enrique insegnano le buone maniere al ragazzo. Tuttavia, né Doña Rosalía né Don Luis vedono di buon occhio questa relazione e non accettano il fatto che Gabriel possa far parte della famiglia Silva…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador ha scoperto che Don Ricardo sta trafficando dell’oppio illegalmente e si mette in testa di smascherarlo. Miguel, però, avverte Don Ricardo. Donna Dolores sta avvelenando pian piano Blanca a sua insaputa. La relazione tra Celia e Aurora si intensifica sempre di più, mentre Petra spera di recuperare l’amicizia con la Silva. Al fronte Carlitos si è ferito gravemente e Cristobal inizia una corsa contro il tempo per salvargli la vita. La situazione in Marocco è sempre più drammatica, e un evento convince il medico a compiere il grande passo con Marina.

Germán decide di assumersi le sue responsabilità, quindi annuncia a Carolina la sua intenzione di lasciare Adela per sempre e ricostruire il loro matrimonio.











