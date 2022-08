Sei sorelle/ Anticipazioni 17 agosto: Elisa si vendica, Diana e Salvador scoperti…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 17 agosto: la storia tra Diana e Salvador scoperta da…

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 17 agosto svelano che Blanca non vuole incontrare Rodolfo dopo aver scoperto il tradimento. Quest’ultimo è tuttavia deciso a riconquistarla e chiederà perfino l’aiuto della giovane Adela pur di riavere la fiducia dell’ex fidanzata. A tal proposito arriverà a chiedergli una grossa somma di denaro che Mauro vuole investire nel progetto della costruzione del canale di Panama. Come accoglierà questa richiesta? Adela avrà un tal potere su Rodolfo?

Intanto, il viaggio di affari di Diana e Salvador si conclude in maniera positiva: il proprietario delle terme ha accettato la loro offerta. L’ideale sarebbe festeggiare ma i due devono stare attenti: nessuno sa della loro relazione. Nessuno tranne Elisa. Ancora ferita dal rifiuto di Salvador, la piccola di casa Silva si vendicherà e tradirà, ancora una volta, le sue sorelle, facendo la spia sulla coppia: infatti racconterà allo zio Ricardo che Diana e il Montaner si sono fidanzati. Come reagirà Don Ricardo?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Francisca preoccupa per Luis dopo il duello

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Francisca non ha avuto ancora notizie in merito al duello di Luis, ed è molto tesa. La cantante era già contraria a questa barbarie perché teme per la vita del suo insegnante, il quale era molto deciso a partecipare. E se fosse rimasto ferito, o peggio, morto?

Intanto, Celia, dopo aver confessato i suoi sentimenti per Petra, non vuole più vederla quindi pur di evitarla, sospende momentaneamente il suo lavoro in fabbrica. Nel frattempo, Diana e Salvador si preparano per un nuovo viaggio d’affari da intraprendere insieme. Per loro è anche l’occasione per passare del tempo come coppia, peccato che a loro si aggiunga anche Donna Rosalia, la quale ha deciso di aggiungersi all’ultimo momento.

