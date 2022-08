Sei sorelle/ Anticipazioni 18 agosto: Adela contro Blanca, un accordo segreto…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 18 agosto: Blanca litiga con Adela dopo lo strano accordo tra Mauro e Rodolfo

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 18 agosto svelano che Celia ha passato diversi giorni lontano dalla fabbrica nella speranza di allontanare da sé i suoi sentimenti per Petra. La confessione d’amore ha allontanato le due, ma ora la giovane Silva sembra aver messo da parte tutto ed è pronta a far pace con Petra, tant’è che decide di aiutarla per i preparativi delle nozze con Miguel. Basterà questo per ricominciare da capo oppure Celia tornerà a provare dei sentimenti per l’amica?

Intanto Blanca è venuta a conoscenza della richiesta di Adela, ed è furiosa con la sorella: non doveva accettare nessuna somma di denaro da parte di Rodolfo, e non doveva intromettersi nella sua relazione con lui. Oltretutto non capisce questo strano accordo tra l’ex fidanzato e Mauro. Infine, Francisca ha alcuni problemi alla gola e non potrà esibirsi all’Ambigù per un certo periodo: ciò potrebbe compromettere la sua carriera come cantante.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Elisa smaschera Diana e Salvador

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Diana e Salvador sono in viaggio di affari per concludere un accordo con un proprietario delle terme. Per loro è anche il primo viaggio insieme come coppia. L’ideale sarebbe festeggiare la riuscita dell’affare, ma i due devono stare attenti: nessuno sa della loro relazione. Per questo con loro è partita anche Donna Rosalia. Tuttavia, Elisa, ancora ferita dal rifiuto di Salvador, tradirà la sorella facendo la spia: infatti racconta allo zio Ricardo che Diana e il Montaner si sono fidanzati.

Nel frattempo, Blanca non vuole incontrare Rodolfo dopo aver scoperto il tradimento. Quest’ultimo è tuttavia deciso a riconquistarla e chiede perfino l’aiuto della sorella di lei, Adela, pur di riavere la fiducia dell’ex fidanzata. A tal proposito, la Silva arriverà a chiedergli una grossa somma di denaro che Mauro vuole investire nel progetto della costruzione del canale di Panama…











