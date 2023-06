Sei sorelle/ Anticipazioni 19 giugno: Elisa si schiera contro le Silva e appoggia…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 19 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 19 giugno svelano che a fatica Salvador sta cercando di recuperare la memoria dopo la sua amnesia, ma quando sogna Diana non capisce se si tratti di fantasia oppure di realtà. E ciò lo getta ancora di più in confusione. Altrettanto in dubbio è Elisa che, dopo aver scoperto che Don Ricardo è il suo vero padre, non sa esattamente come reagire. L’unica soluzione per lei sarebbe quella di affrontare il diretto interessato, nonostante le raccomandazioni delle sorelle maggiori. E quando la minore della Silva ha un confronto con quello che pensava essere suo zio, la reazione di lei sarà immediata: Elisa decide di appoggiare Don Ricardo e di schierarsi contro le sue sorelle!

Un altro domani/ Anticipazioni 19 giugno 2023: Patricia approfitta di una debolezza di Carmen

Dopo il momento di avvicinamento con Petra, Celia non sa esattamente come comportarsi, quindi ne parla con Francisca, la quale ammette di non capire i sentimenti di sua sorella.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 19 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Carolina si sfoga con sua cognata Antonia e le dice quanto stia soffrendo per l’infedeltà di Germán con Adela. I due amanti infatti continuano a vedersi. Antonia non intende restare a guardare, così prende la situazione di mano e cerca di far capire al fratello l’errore che sta commettendo: sta mettendo a rischio il suo matrimonio con Carolina, e rischia anche di distruggere la sua famiglia.

Terra amara/ Anticipazioni 19 giugno 2023: Sabahattin incastra Sermin, giustizia per Julide

Francisca spera che Blanca sia clemente con lei, dopo il confronto pacifico che hanno avuto al funerale del padre. Tuttavia quando le chiede di farla tornare a casa, Blanca è ancora una volta ferma nella sua decisione iniziale. Ma questo non sarà l’unico confronto che avrà la Silva, dato che si ritroverà a voler affrontare Marina una volta per tutte. Blanca in effetti non capisce il gioco che sta facendo la fidanzata di Cristóbal: la credeva sua amica, perché sembra le stia voltando le spalle? La conversazione tra le due è un po’ tesa, dato che Blanca chiede a Marina la vera natura della sua relazione con Cristóbal.

Beautiful/ Anticipazioni 19 giugno 2023: Baker vuole interrogare Steffy, lei ricorda qualcosa?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), le Silva risolvono il problema relativo alla lettura del testamento del padre, grazie a Don Ricardo che riesce a farsi fare un certificato di morte falso. Con grande sorpresa, le sorelle apprendono che Elisa è la vera figlia di Don Ricardo! Ciò cambia nettamente le carte in tavola. Adela e German continuano a vedersi segretamente, mentre Gabriel è geloso di Don Luis che lo vede sempre più partecipe alla vita di Francisca. Intanto tra c’è un avvicinamento tra Petra e Celia, che getta quest’ultima in confusione. Inoltre, Marina, incalzata dalle parole di Donna Dolores, chiede a Cristobal di assisterlo come infermiera al posto di Blanca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA