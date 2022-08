Sei sorelle/ Anticipazioni 2 agosto: Celia cambia vita, decisione shock per le Silva

Sei sorelle, anticipazioni puntata 2 agosto: decisione shock per Celia…

Le anticipazioni di Sei sorelle del 1 agosto ci dicono che la cena prosegue a casa di Donna Dolores, ma i suoi tentativi di mettere pace tra Rodolfo e Cristobal falliscono miseramente. I due fratelli trovano nuovo terreno di scontro, ma gli altri presenti sono ignari del motivo del loro astio. Tutti tranne Victoria, ovviamente, mentre Blanca non sa esattamente come reagire di fronte all’imbarazzante situazione.

Intanto Francisca sogna in grande: vuole ancora diventare una famosa cantante lirica, quindi cerca di destreggiarsi tra il lavoro all’Ambigù e il suo grande desiderio. Infine, Celia è sul punto di prendere una drastica decisione dopo aver ricevuto la visita non programmata di una persona. In seguito alla delusione della sua frequentazione con Joaquin e le violenze ricevute, la giovane Silva cercherà di mettere una pietra sopra a tutto (anche ai suoi sentimenti verso sei s, che ha tentato insistentemente di soffocare), prendendo una decisione che sconvolgerà le Silva. Stando alle anticipazioni, Celia penserà di ritirarsi in convento…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Elisa col cuore spezzato, colpa di Salvador

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Rodolfo approfitta della cena a casa di Donna Dolores per far ingelosire Victoria davanti all’ignara Blanca. Il suo scopo è quello di vendicarsi della fidanzata che ha cercato di sedurre Cristobal. La cena dovrebbe avere l’obbiettivo di far riappacificare i due fratelli, ma la tensione tra i due è alle stelle…

Intanto Carolina ha finto la sua gravidanza per cercare di riavvicinarsi a German. La giovane ha lo scopo di provare a risvegliare i sentimenti del marito, così da rimanere incinta per davvero. In questo modo allontanerà anche la rivale Adela, verso cui German prova del sincero affetto. Infine, il piano di Diana per far dimenticare Salvador ad Elisa funziona: Chelito ha seguito le sue istruzioni ed è diventata una fidanzata perfetta. Quando assiste al bacio inaspettato tra i due, la piccola Elisa ha il cuore a pezzi.

