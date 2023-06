Sei sorelle/ Anticipazioni 20 giugno 2023: Cristóbal arrestato, duro colpo per Blanca

Sei sorelle, anticipazioni puntata 20 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 20 giugno svelano che in seguito alla denuncia di Don Ricardo, la polizia arresta Cristóbal per aver nascosto la morte di Don Fernando. Doña Dolores, oltraggiata dall’arresto di suo figlio, informa Blanca che il suo fidanzamento con Rodolfo è rotto. Per la Silva è un durissimo colpo: non solo deve assistere alla visione di Cristobal con le manette e condotto in carcere, ma deve ancora fare i conti con la fine del suo impegno con il fidanzato: Donna Dolores, da madre tradita, è stata implacabile in questa decisione. Ma chi può aver spifferato tutto sulla morte di Don Ricardo?

Dopo aver ricevuto la notizia dell’arresto di Cristóbal, le sorelle Silva uniscono i puntini e giungono alla conclusione che è stata Elisa a tradirle. Come sappiamo, la ragazzina ha deciso di appoggiare Don Ricardo non appena ha capito che lui è il suo vero padre. Chi giunge a questa stessa conclusione è anche Salvador, il quale intuisce che c’è qualcosa di più dietro tutti questi strani eventi che circondano la famiglia Silva.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 20 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre Celia è molto confusa dopo quel pericoloso avvicinamento avuto con Petra, e ora teme che la loro amicizia possa essere finita. La Silva ha provato a parlarne con Francisca, la quale non ha però saputo fornirle le giuste risposte. A quel punto Celia si confida con l’altra sorella Adela; e quest’ultima le dà un suggerimento: consultare un medico specialista che possa aiutarla a fare ordine nei suoi sentimenti, che al momento sono parecchio confusi.

Le sorelle Silva dovranno guardarsi le spalle, perché Don Ricardo ora si sente invincibile e prende finalmente possesso della fabbrica, mettendo in chiaro una volta per tutte quale sia il suo vero e oscuro interesse nel possedere la Tessuti Silva.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), le Silva risolvono il problema relativo alla lettura del testamento del padre, grazie a Don Ricardo che riesce a farsi fare un certificato di morte falso. Con grande sorpresa, le sorelle apprendono che Elisa è la vera figlia di Don Ricardo! Ciò cambia nettamente le carte in tavola, e la ragazza infatti sceglie di appoggiare suo padre contro le Silva. Adela e German continuano a vedersi segretamente, e ciò turba Carolina.

Gabriel è geloso di Don Luis che lo vede sempre più partecipe alla vita di Francisca. Intanto tra c’è un avvicinamento tra Petra e Celia, che getta quest’ultima in confusione. Inoltre, Marina, incalzata dalle parole di Donna Dolores, chiede a Cristobal di assisterlo come infermiera al posto di Blanca; quest’ultima comincia a dubitare della vera natura della relazione tra Marina e il dottore.

