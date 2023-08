Sei sorelle/ Anticipazioni 22 agosto 2023: Francisca accetta la proposta di Don Luis ma…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 22 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 22 agosto svelano che la morte di Cristóbal continua ad avere forti ripercussioni sui nostri protagonisti. Blanca si sente in colpa perché capisce che avrebbe dovuto dirgli molto prima cosa provava per lui, e farlo prima che partisse per la guerra. Adesso è troppo tardi e non riesce a capacitarsene. Nella disperazione, la Silva ha proposto a Rodolfo di anticipare la data delle nozze sperando, così, di poter alleviare il suo dolore. Anche Doña Dolores soffre moltissimo per la morte del figlio, e vuole evitare che l’altro compia un gesto disperato. Per questo motivo la donna fa un ultimo tentativo di impedire l’imminente matrimonio tra Blanca e Rodolfo.

Nel frattempo, Francisca non sa se accettare la proposta di matrimonio di Don Luis, che esige una risposta quanto prima possibile. Rosalía incoraggia la cantante a farlo come soluzione a tutti i suoi problemi, e rompere così con Gabriel una volta per tutte.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 22 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che dopo averci pensato molto attentamente, alla fine Francisca accetta la proposta di matrimonio di Don Luis, ma non riesce a smettere di pensare a Gabriel: dimenticarlo sarà molto difficile. Intanto Bernardo annuncia ad Adela che il processo sarà tra due settimane: devono preparare la loro strategia di difesa. Invece, Carolina passa al contrattacco con Germán: dopo aver saputo che il marito è stato informato da Adela in merito all’adozione illegale di Germancito, la donna non è intenzionata a fargliela passare liscia.

Perciò passa alle minacce: se lei verrà accusata e denunciata, lo trascinerà con sé, poiché ha intenzione di dichiarare davanti al giudice che entrambi erano a conoscenza della provenienza del bambino ed erano anche consapevoli delle possibile conseguenze che avrebbero affrontato…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador ha scoperto che Don Ricardo sta trafficando dell’oppio illegalmente e si mette in testa di smascherarlo. Miguel, però, avverte Don Ricardo. Diana sorprende Aurora e Celia baciarsi, ma per il momento decide di mantenere il segreto. Blanca è sul punto di rivelare a Donna Dolores di voler rompere il fidanzamento con Rodolfo perché è ancora innamorata di Cristóbal quando arrivano in Spagna notizie tragiche: il medico è morto in seguito a un attentato sul camion su cui viaggiava.

Adela rivela a Germán la verità su suo figlio, ma lui inizialmente non le crede, poi decide di affrontare Carolina. Francisca, invece, riceve una proposta da Don Luis che potrebbe esserle utile per nasconde la gravidanza a Gabriel. Il corpo senza vita di Cristobal torna in Spagna. Blanca apprende che lui e Marina si erano sposati al fronte.











