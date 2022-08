Sei sorelle/ Anticipazioni 22 agosto: Francisca, colpo basso da Gabriel: tradita e…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 22 agosto: Francisca tradita da Gabriel

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 22 agosto svelano che Francisca non può credere ai suoi occhi: c’è un’altra cantante che si sta esibendo all’Ambigù. La Silva non può pensare di essere stata sostituita solo perché si era assentata per un breve periodo causa malattia, ma rimane ancora più amareggiata nello scoprire di essere stata tradita da Gabriel: lui e la sua famiglia hanno deciso di trovare una nuova cantante per riempire il vuoto lasciato da Francisca. Lei, a quel punto, trova conforto in Don Luis, che l’accompagna all’Ambigù per sentirla cantare.

Intanto, Rodolfo continua a insistere con Blanca: intende riconquistarla e riprendere da dove hanno interrotto, ovvero dai preparativi per il matrimonio. La ragazza, però, non ha voglio di ascoltarlo perché ancora molto ferita dal suo tradimento. A nulla valgono anche le insistente di Donna Dolores per far riavvicinare i due. Tra loro è davvero tutto finito?

Sei sorelle, anticipazioni 22 agosto: Mauro confessa ad Adela i suoi sentimenti

Le altre anticipazioni di Sei sorelle svelano inoltre che dopo aver dato buca ad Adela mentre erano a Venezia, Mauro affronta i suoi veri sentimenti per lei e le confessa di essersi innamorato e di volersi seriamente impegnare. Per la più grande delle sorelle Silva è una rivelazione spiazzante, certamente non si aspettava una simile cosa. Apprezza la compagnia di Mauro, ma non pensava che la loro amicizia potesse evolversi in qualcos’altro.

Adela non gli darà subito una risposta, forse perché consapevole di provare ancora dei sentimenti per il suo ex German, nonostante lui sia ancora sposata con Carolina e sia in procinto di metter su famiglia (almeno secondo le intenzioni di lei, che le sta provando tutte per rimanere incinta sul serio).

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Diana e Salvador finalmente insieme

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, dopo aver concluso l’accordo con il proprietario delle terme, Diana e Salvador passano finalmente la notte insieme. Al ritorno a casa dovranno prepararsi a una brutta sorpresa. Infatti Elisa ha deciso di tradire sua sorella, non perdonandola per averla allontanata da Salvador (e non avendo ancora accettato il rifiuto da parte di lui), e ha raccontato a zio Ricardo che i due sono una coppia…

Francisca è al riposo dopo il mal di gola che l’ha costretta a mettersi a casa impedendole di cantare all’Ambiù. Gabriel le ha inviato un mazzo di fiori e lei ne è molto lusingata. Recandosi sul posto per ringraziarlo, la Silva fa un’amara scoperta: c’è un’altra cantante al suo posto che si sta esibendo. Chi l’ha voluta sostituire, mettendo a rischio il suo futuro come cantante?

