Sei sorelle/ Anticipazioni 23 agosto: Celia scrittrice, ma c’è un ostacolo…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 23 agosto: Celia vuole fare la scrittrice

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 22 agosto svelano che Celia sembra aver trovato la sua vena artistica: vuole fare la scrittrice, per questo ripesca dei suoi vecchi scritti in cui si firmava con un nome da uomo. Per lei è un’occasione unica, ed è anche l’opportunità per dimenticare Petra. I suoi scritti andranno molto bene, tanto che riceverà un’allettante proposta di lavoro, ma l’unico ostacolo è però rappresentato dal suo sesso: è una donna, e come tale non può pubblicare racconti. La giovane Silva decide quindi di rimediare usando uno pseudonimo. Inoltre, la confusione sentimentale di Celia aumenta quando Petra le chiede aiuto per farsi bella per il suo futuro matrimonio con Miguel.

Nel frattempo, Don Luis conclude che, d’ora in poi, il rapporto con Francisca sarà solo professionale e la sua prima decisione è vietare alla Silva di continuare a esibirsi all’Ambigú. Di fronte a questa situazione, Antonia inizia a considerare l’idea di cercare una nuova cantante per il suo locale.

Sei sorelle, anticipazioni puntata 23 agosto: la decisione di Blanca fa infuriare Donna Dolores

Le altre anticipazioni di Sei sorelle svelano inoltre che Donna Dolores sarà abbastanza infuriata quando scoprirà le vere intenzioni di Blanca. La giovane Silva non è ancora riuscita a perdonare il tradimento di Rodolfo, ed è stata messa di fronte a una scelta: accettarlo, oppure ripudiarlo, col rischio di andare incontro a uno scandalo. Per Blanca il dolore è troppo forte, e ha preso ha drastica decisione di rompere il fidanzamento. Donna Dolores, però, farà tutto ciò che è in suo potere per impedirglielo.

Infine, per festeggiare l’accordo positivo con il proprietario delle terme, Salvador invita Diana a una romantica cena fuori: i due finalmente soli possono confessare i loro reciproci sentimenti.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Francisca sostituita all’Ambigù

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Francisca scopre di essere stata tradita da Gabriel: lui e la sua famiglia hanno deciso di trovare una nuova cantante per riempire il vuoto lasciato dalla Silva quando lei ha deciso di prendersi un breve periodo di riposo per il suo mal di gola. La giovane, a quel punto, trova conforto in Don Luis, che l’accompagna all’Ambigù per sentirla cantare.

Rodolfo vuole farsi perdonare da Blanca, ma lei non è disposta a concedergli una seconda possibilità, e neanche l’intervento di Donna Dolores sembra farle cambiare; Mauro rivela i suoi veri sentimenti ad Adela e le propone di sposarlo, un annuncio che la spiazza.











