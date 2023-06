Sei sorelle/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Adela è in prigione e vive un inferno…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 23 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 23 giugno svelano che Adela è in prigione, dove riceve la visita di uno sconcertato Germán. La Silva sta vivendo un vero e proprio inferno, soprattutto perché finisce per diventare oggetto di scherno da parte di una delle detenute con cui condivide la cella. Dopo aver appreso le precarie condizioni della sorella. Diana chiede a Bernardo di occuparsi della difesa, compito che non sarà facile quando scoprirà che il giudice ha fissato una cauzione troppo alta per Adela, che le Silva non possono pagare. A quel punto, Diana cerca un modo per racimolare i soldi affinché sua sorella riesca ad uscire di prigione quanto prima.

Un altro domani/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Dani, il suo segreto viene scoperto!

Elisa, ignara di tutto ciò che accade alle sue sorelle, prosegue con i preparativi per il suo debutto in società, e nel frattempo cerca di recuperare l’amicizia di Sofía. Inoltre, la minore delle Silva tenta, ancora una volta, di convincere Salvador ad accompagnarla alla festa, mentre alle sue spalle, Sofía incontra un rinnegato Carlitos.

Terra amara/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Yilmaz corre di nuovo da Zuleyha

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 23 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Salvador e Don Ricardo progettano di occuparsi di un nuovo carico di oppio, che nasconderanno nelle strutture della Tessuti Silva. Intanto, Blanca cerca di fare pace con Doña Dolores, che ha rotto il suo fidanzamento con Rodolfo. Il problema è che la ragazza lo fa proprio nel momento peggiore possibile: Cristóbal ha appena comunicato la sua decisione di arruolarsi come volontario per la guerra in Marocco. Intanto Benjamín torna a lavorare alla Tessuti Silva grazie alla mediazione di Miguel, che intende riscuotere questo favore in modo oscuro.

Beautiful/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Steffy scopre che Finn è morto...

Ma è Celia che deve affrontare il più grande degli inferni quando a casa si presenta un medico, assunto dalle sorelle, disposto a porre fine alla sua “malattia” usando metodologie piuttosto aggressive.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), tramite lettura del testamento, Elisa scopre di essere la figlia di Don Ricardo, un fatto che cambia notevolmente il suo rapporto con le sorelle. Difatti la piccola Silva decide di schierarsi col suo vero padre, e finisce per tradire Diana e le altre; Elisa infatti fa la spia e Cristobal viene arrestato per aver occultato la morte di Don Fernando. Dopo quanto avvenuto, Donna Dolores rompe il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo, ma quest’ultimo è deciso a voler portare avanti l’organizzazione del matrimonio.

Adela pone fine alle sue sofferenze, ma le sue azioni le costeranno caro: infatti finisce in prigione. Celia, non riuscendo più a vivere con la sua condizione “malata”, tenta di togliersi la vita; il gesto estremo viene fortunatamente sventato da Rosalia. Elisa rompe il fidanzamento con Carlitos, che non la prende benissimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA