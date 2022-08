Sei sorelle/ Anticipazioni 24 agosto: Blanca, gesto inaspettato per Rodolfo

Sei sorelle, anticipazioni puntata 24 agosto: il gesto di Blanca per Rodolfo

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 24 agosto svelano che Blanca arriverà a un punto di svolta con il suo rapporto con Rodolfo. Spaventata dall’idea di creare scandalo e pressata da Donna Dolores, la giovane Silva deciderà di perdonare il tradimento del suo fidanzato con Victoria. Un gesto inaspettato che spiazza tutti, incluso il diretto interessato. Blanca è giunta a questa conclusione dopo una lunga riflessione: arriverà a pentirsene oppure sarà sicura dei suoi sentimenti?

Una vita/ Anticipazioni 24 agosto: Ramon trama qualcosa con Fidel, Lolita...

Celia e Petra hanno recuperato l’amicizia, ma l’intellettuale delle sorelle Silva non può fare a meno di sentirsi gelosa ogni volta che vede la sua amica con il suo ragazzo, nonché promesso sposo, Miguel. Celia, però, ha ben altro per la testa: infatti potrà pubblicare i suoi racconti sotto lo pseudonimo di Román Caballero. Per una donna è impossibile scrivere un romanzo, quindi l’unica soluzione era farlo utilizzando un falso nome. Per Celia è una bella opportunità e pregusta il momento in cui diventerà famosa.

Beautiful/ Anticipazioni 24 agosto: Brooke sa tutto, Quinn e Carter nei guai

Sei sorelle, anticipazioni puntata 24 agosto: Salvador confessa a Diana i suoi sentimenti

Le altre anticipazioni di Sei sorelle svelano inoltre che Salvador confessa a Diana di essere l’unica donna che abbia mai amato. La novella coppia suggella la loro unione con una romantica cena. I due innamorati sono però ignari del fatto che Elisa sta tramando alle loro spalle: la piccola di casa Silva è infatti costretta a dire allo zio Ricardo che il viaggio di Salvador e Diana alle terme era per motivi di svago.

Francisca ha dei problemi. Dopo essere stata scaricata dall’Ambigú per via del suo mal di gola, la cantante è stata sostituita con un’altra, e la cosa le sta provocando non poca rabbia.

Chi sono Yilmaz e Demir di Terra amara?/ Tutti pazzi per i due attori turchi

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: una proposta per Celia…

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, gli scritti di Celia sono stati accolti molto bene, tanto che riceve un’allettante proposta di lavoro, ma l’unico ostacolo è però rappresentato dal suo sesso: è una donna, e come tale non può pubblicare racconti. La giovane Silva decide quindi di rimediare usando uno pseudonimo. Inoltre, la confusione sentimentale di Celia aumenta quando Petra le chiede aiuto per farsi bella per il suo futuro matrimonio con Miguel.

Donna Dolores è abbastanza infuriata con Blanca che non riesce a perdonare il tradimento di Rodolfo. Eppure è l’unica soluzione per lei, altrimenti rischia di andare incontro a uno scandalo. Per Blanca il dolore è troppo forte, e ha preso ha drastica decisione di rompere il fidanzamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA