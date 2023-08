Sei sorelle/ Anticipazioni 25 agosto 2023: Blanca sviene quando scopre di Cristóbal

Sei sorelle, anticipazioni puntata 25 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 25 agosto svelano che Merceditas non ne può più di vivere in casa di Don Ricardo. La giovane Elisa non fa che stuzzicarla e alla fine la domestica perde la pazienza e decide di licenziarsi per tornare a servire le Silva. Durante una delle sue missioni, Alonso si ferisce e non è nelle condizioni buone per presentarsi all’appuntamento con il suo contatto, al quale deve consegnare alcuni documenti riservati. Diana si offre di andare al suo posto, quindi si reca al luogo dell’incontro prescelto, che è l’Ambigù. La missione riesce brillantemente, ma perde il matrimonio di Blanca.

Appena dopo la celebrazione del matrimonio, Carlitos riceve un telegramma con delle notizie sorprendenti: Cristóbal è vivo! Donna Dolores, Marina e tutti gli invitati piangono di gioia. Tranne Blanca, che sviene e perde i sensi. Una volta ripresa, la neo sposa si sveglia a casa Loygorri e capisce che, oltre ad essere sposata con un uomo che non ama, dovrà vivere sotto lo stesso tetto del suo vero amore.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 25 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Aurora chiede l’aiuto di Celia per organizzare un incontro di suffragette. Nel frattempo, dopo Blanca, un’altra Silva deve preparare il suo matrimonio: è Francisca, che deve affrontare il fatto che si sposerà solo per convenienza. Intanto la polizia interroga tutte le persone coinvolte nel caso del falso bambino di Carolina, ed è anche alla ricerca dell’identità del colpevole dell’omicidio di Marianela. E finalmente, la piccola Elisa comincia a vedere il vero volto di Don Ricardo, che avverte Salvador del pericolo in cui si trovano se non riescono a saldare il loro debito con gli spacciatori inglesi di oppio, come lui aveva preannunciato…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Cristóbal è vivo, sopravvissuto all’attentato e tenta di mettersi in comunicazione col fronte spagnolo. Tutto è pronto per il matrimonio di Blanca e Rodolfo, ma la promessa sposa non è per niente entusiasta e pensa ancora a Cristobal. Francisca accetta di diventare la moglie di don Luis per convenienza, dato che è incinta e il bambino è di Gabriel. Mentre Salvador cerca di riconquistare il suo amore, Diana scopre che Alonso è una spia dei servizi segreti. Don Ricardo convoca Salvador, Miguel e Basilio per cercare di capire chi dei tre sia stato a far sparire l’oppio dalle casse in partenza per Londra. Germán è stato arrestato, dopo che Carolina lo ha accusato di essere complice nell’aver comprato il loro bambino.











