Sei sorelle/ Anticipazioni 25 agosto: Adela sorprende tutti, Dolores sospetta…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 25 agosto: Adela sorprende le sorelle con un annuncio

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 25 agosto svelano che Adela annuncia alle sorelle la sua ultima decisione: sposerà Mauro! La donna inoltre propone allo zio Ricardo di accompagnarla all’altare. La notizia sorprende tutti, le sue sorelle incluse, mentre solleva i sospetti di Donna Dolores, la quale ritiene che la fretta di doversi sposare possa essere dovuta ad altri motivi. Probabilmente Adela vuole solo dimenticare German, impegnato con Carolina, che sta mettendo su famiglia.

Invece, il matrimonio che sembra essere in pericolo è quello del figlio di Donna Dolores, Rodolfo. Per questo motivo, la matriarca dei Loygorri affronterà duramente Blanca, che minaccia di rovinare socialmente se deciderà di porre fine al suo impegno con suo figlio. Infatti, la Silva vorrebbe lasciare il fidanzato perché non riesce a perdonare il suo tradimento, ma alla fine ha deciso di cambiare idea…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 25 agosto: un critico letterario vuole intervistare Celia

Le altre anticipazioni di Sei sorelle svelano inoltre che Elisa chiede a Carlitos di creare l’occasione per incontrare il suo amico Arturo, che sembra un buon pretendente per il suo debutto in società. Carlitos, però, sembra opporre qualche resistenza al riguardo.

Celia ha riscosso successo con i suoi scritti, e un noto critico letterario vuole intervistarla. Tuttavia, la giovane Silva non sa come gestire la situazione poiché che i suoi racconti sono firmati con lo pseudonimo di un uomo. Come risolvere il problema? Forse Celia potrebbe avere la risposta a portare di mano, ma rischierà di farsi scoprire con questa sua idea…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Blanca perdona Rodolfo?

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Blanca decide di perdonare Rodolfo. Spaventata dall’idea di creare scandalo e pressata da Donna Dolores, la giovane Silva compie questo gesto inaspettato che spiazza tutti, incluso il diretto interessato. Blanca è giunta a questa conclusione dopo una lunga riflessione: arriverà a pentirsene oppure sarà sicura dei suoi sentimenti?

Celia potrà pubblicare i suoi racconti sotto lo pseudonimo di Román Caballero. Per una donna è impossibile scrivere un romanzo, quindi l’unica soluzione era farlo utilizzando un falso nome. Salvador confessa a Diana di essere l’unica donna che abbia mai amato. La novella coppia suggella la loro unione con una romantica cena. Francisca è delosa della nuova cantante che l’ha sostituita all’Ambigú.

