Sei sorelle/ Anticipazioni 25 luglio: Celia aggredita da Joaquin, lo denuncerà?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 25 luglio: Celia aggredita da Joaquin

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 25 luglio svelano che Celia viene brutalmente aggredita da Joaquin che non accetta la fine della loro relazione. Francisca lo viene a sapere e cerca di convincere la sorella a denunciarlo, ma non ne è molto convinta.

Don Luis è innamorato di Francisca e l’ultima volta che si sono visti ha detto alla sua allieva che non le avrebbe dato più lezioni di canto. Il maestro però decide di andare all’Ambigù a sentire cantare la Bella Margherita, sapendo che si tratta proprio di lei… Elisa continua ad insistere con Salvador e non accetta un rifiuto. Inoltre attende con ansia il suo debutto in società.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: German è il padre del bambino di Carolina

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Adela scopre che German è il padre del figlio che aspetta Carolina. Seppur non la ama, lui decide di restarle accanto. Rodolfo non riesce a lasciare Blanca, e Cristobal sa benissimo il motivo, ma non può mettere in guardia la ragazza. Alla fine i due fratelli hanno un’accesa lite. Zia Alfonsina continua a chiedere di Don Ferdinando, così Diana e Salvador hanno un piano per metterla a tacere. Francisca è stata scelta dal maestro Tabulio e presto andrà a frequentare la Scuola di canto san Sebastian. Don Louis è felice per lei, ma interrompe le lezioni di canto perché ha scoperto la vera identità della “Bella Margherita” e si è sentito offeso, perché la sua allieva gli ha tenuto nascosto il segreto. Le sorelle Silva devono ridurre i costi in fabbrica e decidono di rompere il contratto di collaborazione con lo stilista che disegna le stoffe.

Celia nota l’amore che lega Petra a Miguel e capisce di non provare la stessa cosa per Joaquin, così pensa di lasciarlo. La ragazza organizza un incontro con lui, ma niente va come previsto. Joaquin reagisce male e inizialmente pensa che sia dovuto alla differenza di caratteri, poi si convince che Celia lo stia lasciando perché non appartiene alla sua classe sociale.











