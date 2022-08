Sei sorelle/ Anticipazioni 26 agosto: Elisa dimentica Salvador con Arturo?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 26 agosto: German geloso di Adela e del suo matrimonio?

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 25 agosto svelano che Germán scopre che Adela intende sposare Mauro e cerca di convincerla a riflettere su questa decisione. Secondo lui, la Silva ha preso una decisione avventata, condizionata dai suoi sentimenti. Ma Adela è completamente convinta di aver fatto la scelta giusta. Inoltre, le sorelle la appoggiano. Più tardi, Adela scopre che la prima rata del prestito a cui ha fatto da garante ancora non è stata pagata…

Celia si prepara per la sua intervista col critico letterario, ma avendo scritto sotto pseudonimo, non può presentarsi. Così chiede a Bernardo di reggerle il gioco e di fingersi il famoso scrittore Roman Caballero per poter parlare con lui. Accetterà? Come andranno le cose?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 26 agosto: Elisa innamorata persa di Arturo, ma Carlitos…

Le altre anticipazioni di Sei sorelle svelano inoltre che Sofía appoggia fermamente Elisa e pensa che Arturo Villamor sia il candidato perfetto per accompagnarla nel suo debutto in società. Dal canto suo, la più giovane delle Silva crede di poter dimenticare Salvador e infatti si è invaghita di Arturo. Fors anche troppo. Carlitos è contrario a una loro ipotetica relazione. Infatti in seguito spiegherà a Sofia qual è il suo vero rapporto con il suo presunto amico…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Adela annuncia il suo matrimonio con Mauro

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Adela annuncia alle sorelle che sposerà Mauro. La donna inoltre propone allo zio Ricardo di accompagnarla all’altare. La notizia sorprende tutti, le sue sorelle incluse, mentre solleva i sospetti di Donna Dolores, la quale ritiene che la fretta di doversi sposare possa essere dovuta ad altri motivi. Probabilmente Adela vuole solo dimenticare German, impegnato con Carolina, che sta mettendo su famiglia.

Donna Dolores è inoltre preoccupata per il matrimonio di suo figlio Rodolfo. Per questo motivo, la matriarca dei Loygorri affronta duramente Blanca, minacciandola di rovinarla se deciderà di porre fine al suo impegno con suo figlio. Elisa chiede a Carlitos di creare l’occasione per incontrare il suo amico Arturo, che sembra un buon pretendente per il suo debutto in società. Carlitos, però, ha dei forti dubbi. Celia ha riscosso successo con i suoi scritti, e un noto critico letterario vuole intervistarla.

