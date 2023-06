Sei sorelle/ Anticipazioni 27 giugno 2023: Elisa sconvolta dopo la lettura del testamento

Sei sorelle, anticipazioni puntata 27 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 27 giugno svelano che Celia intercede per Petra affinché possa pagare il suo debito con La Villa de París, e riesce a far ottenere un lavoro all’amica. In questo modo, la ragazza spera di poter sistemare i suoi guai e quelli che le ha lasciato sua madre Josefa, sparita improvvisamente senza lasciare traccia dopo il furto commesso. Tuttavia, Petra finisce per essere fin troppo piena di incarichi, tanto da non riuscire a gestire tutto il lavoro. Così Celia si offre di aiutarla nelle mansioni e, mentre le due sono impegnate a stirare, accade qualcosa tra loro. Il momento di intimità porta la Silva a baciare Petra…

Terra amara/ Anticipazioni 27 giugno 2023: Mujgan fuori di testa, vuole uccidere Zuleyha!

Dopo l’accaduto, Celia si confessa con Francisca, dicendole di non capire cosa sia accaduto. Allo stesso modo, neanche la sorella riesce a fondo a comprendere cosa le stia succedendo, né quali siano i sentimenti di Celia. Nel frattempo, il testamento di Don Fernando viene aperto e si scopre, con grandissima sorpresa, che il padre ha lasciato una lettera per Elisa, che rivelerà una verità sconvolgente: lei è la figlia di Don Ricardo!

Beautiful/ Anticipazioni 27 giugno 2023: Liam passa la notte da Steffy

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 27 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Elisa è confusa da quanto rivelato nel testamento di don Fernando. La minore delle Silva non può semplicemente credere che colui che considerava suo padre le abbia mentito quando era in vita. Elisa, però, sente di doversi confrontare direttamente con Don Ricardo, per cercare di capire cosa possa aver spinto Don Fernando a mentirle. Ignorando le raccomandazioni delle sorelle maggiori, la ragazza si reca da suo padre biologico, nella speranza di avere qualche risposta alle sue domande…

Un posto al sole/ Anticipazioni 26 giugno 2023: Marina e Roberto, niente da fare, è ancora crisi

Nel frattempo, Carolina si sfoga con sua cognata Antonia e le dice quanto stia soffrendo per l’infedeltà di Germán con Adela. Antonia non intende restare a guardare e vuole parlare con il fratello dell’errore che sta commettendo, mettendo a rischio il suo matrimonio.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), le Silva risolvono il problema relativo alla lettura del testamento del padre, grazie a Don Ricardo che riesce a farsi fare un certificato di morte falso. Con grande sorpresa, le sorelle apprendono che Elisa è la vera figlia di Don Ricardo! Ciò cambia nettamente le carte in tavola. Adela e German continuano a vedersi segretamente, mentre Gabriel è geloso di Don Luis che lo vede sempre più partecipe alla vita di Francisca. Inoltre, Marina, incalzata dalle parole di Donna Dolores, chiede a Cristobal di assisterlo come infermiera al posto di Blanca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA