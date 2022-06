Sei sorelle, anticipazioni 27 giugno: Francisca divisa tra Gabriel e don Louis

Nella puntata di Sei sorelle in onda il 27 giugno, Francisca si trova divisa tra don Louis, l’insegnante che le fa lezione e che è sempre più attratto da lei, e dal giovane Gabriel. La ragazza, però, non perdona a quest’ultimo la scenata di gelosia che gli fa davanti a Louis. Rodolfo continua a vedersi di nascosto con Victoria, mentre Cristobal si arrabbia con lui perché trova ingiusto il suo comportamento nei confronti di Blanca.

Donna Dolores è sospettosa perché don Fernando è scomparso all’improvviso e nessuno sa niente di dove si trovi. Cristobal suggerisce alla madre di lasciare in pace le sorelle Silva, poi per distogliere la sua curiosità su don Fernando le dice che telefona ogni giorno alle figlie per sapere come vanno le cose senza di lui. Cristobal è preoccupato per la situazione, quindi contatta Blanca e la mette al corrente dei sospetti della madre. Mentre è al telefono con la giovane, Rodolfo irrompe in stanza chiedendogli perché sta parlando con la sua fidanzata.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Don Ricardo tormenta ancora le Silva

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Blanca non sa che Victoria è l’amante segreta di Rodolfo. Anzi, stringe amicizia con la ragazza avvicinandola a Cristobal e a trarne vantaggio da questa situazione è proprio Rodolfo, che può continuare a vederla. La governante è l’unica a conoscere la verità e suggerisce a Blanca di non intromettersi nella vita di Cristobal e di lasciare a lui la scelta con chi legarsi sentimentalmente.

Don Ricardo vuole far visita alla Tessuti Silva: il suo scopo è sempre lo stesso, appropriarsi della fabbrica. Blanca è preoccupata per Adela e la sua situazione con German; la donna non è pronta a iniziare una nuova relazione e soprattutto con un uomo sposato, per questo ordina a Marcelita di consegnare a German l’abito che le ha donato. La cameriera lascia il regalo nelle mani di Carolina che, una volta rimasta sola apre la scatola e vuole tenersi il vestito per sé, all’oscuro di tutti. Carlos si vendica di Elisa uscendo con Sofia.

