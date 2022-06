Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Don Ricardo mette alle strette le Silva

Sei sorelle, dove siamo rimasti: il tradimento di Rodolfo esce allo scoperto

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle è andata in scena la Festa di Primavera in casa Silva, e tutti sono rimasti ammaliati dal fascino e dall’eleganza della contessa di Reventlow. Il suo abito grigio perla disegnato dalle sorelle è stato un vero e proprio successo e anche Salvador ne ha tratto giovamento, iniziando a ricevere prestigiosi inviti alle feste di nobili famiglie di Madrid. Intanto il segreto di Francisca rischia di venire allo scoperto: all’Ambigù si è infatti presentato Luis, interessato all’esibizione della “Bella Margarita” ma ignaro che dietro la maschera vi sia la Silva.

Intanto la relazione clandestina tra Rodolfo e Victoria viene scoperta da diversi protagonisti. Francisca ha sentito il futuro marito di Blanca parlare con Victoria, dicendole di amarla e di sposare la sorella Silva solo perché la madre lo vuole. E il “tradimento” viene scoperto anche dal fratello di Rodolfo, Cristobal: in casa anche Donna Dolores ne viene a conoscenza, va su tutte le furie e invita i due fratelli a non dire niente in giro. La notizia di un simile tradimento potrebbe infatti screditare la reputazione della loro famiglia in città.

Sei sorelle, anticipazioni puntata 24 giugno: Blanca ignara di tutto avvicina Victoria a Cristobal

Le anticipazioni di Sei sorelle della puntata del 24 giugno vedono protagonista Blanca. La sorella Silva è ignara del tradimento del futuro sposo Rodolfo con Victoria e, anzi, stringe amicizia con la ragazza avvicinandola al cognato Cristobal. A trarre giovamento da questa situazione è indubbiamente Rodolfo: da un lato può continuare a frequentarsi con Victoria, dall’altro ha la certezza che il tradimento non verrà fuori poiché, se qualcuno lo spiffera, la sua famiglia finirebbe al centro dello scandalo.

In fabbrica tuttavia la situazione continua a farsi complicata per le protagoniste. Don Ricardo torna prepotentemente in scena: vuole impossessarsi a tutti i costi della Tessuti Silva e mandare via le nipoti. Per questo si presenta con un’ingiunzione del tribunale, in seguito alla quale le sorelle sono costrette a mantenere il segreto e a non rivelare di aver iniziato a lavorare nell’azienda. Intanto Carlitos escogita un piano per vendicarsi di Elisa, che lo usa soltanto per avvicinarsi al bel Salvador: il ragazzo chiede infatti a Sofia di diventare la sua fidanzata, al fine di far ingelosire la Silva.











