Sei sorelle/ Anticipazioni 28 agosto 2023: Diana agente segreto insieme ad Alonso

Sei sorelle, anticipazioni puntata 28 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 28 agosto svelano che Aurora chiede l’aiuto di Celia per organizzare un incontro di suffragette per discutere del diritto di voto. La Silva propone di organizzarlo in casa loro, e riesce ad avere anche l’appoggio di Diana e delle altre sorelle che accettano di supportare la causa con grande gioia. Rosalía pensa che sia pericoloso, perché le suffragette sono perseguitate dalla polizia. Nel frattempo, Blanca è costretta a convincere col fatto di aver sposato un uomo che non ama e che dovrà vivere sotto lo stesso tetto di Cristobal, il quale è appena tornato dal Marocco sano e salvo. Per Silva è un duplice dolore che dovrà tuttavia sopportare, soffrendo in silenzio.

Il Paradiso delle Signore 8, prime anticipazioni nel promo/ "Nuovi personaggi, amori che stanno nascendo e…"

Sofía soffre perché Carlitos non ha altro argomento di conversazione che le difficoltà vissute durante la guerra in Marocco, mentre a lei piacerebbe anche parlare di altro. Che fare a questo punto?

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 28 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Germán fa visita a Carolina in prigione e si rende conto che il processo contro sua moglie non sta andando benissimo e rischia davvero tanto. Il commissario Rangel interroga le persone coinvolte nel caso della compravendita del bambino, mentre German fa delle indagini per conto suo; l’uomo è intenzionato a scoprire chi potrebbe mai aver ucciso la povera Marianela. Infine, Diana continua la sua attività di spionaggio e capisce che le piace molto quel mondo degli agenti segreti. La Silva intende continuare a collaborare con Alonso nel suo lavoro, però le cose potrebbero cambiare quando il pilota le porta delle notizie che la lasciano davvero senza parole. Di cosa potrebbe mai trattarsi?

La Promessa, anticipazioni puntata lunedì 28 agosto 2023/ Maria trova il diario segreto di Jana

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Cristóbal è vivo, e la notizia viene data in Spagna proprio poco dopo il matrimonio di Rodolfo con Blanca, la quale sviene per lo shock. La Silva è consapevole che dovrà convincere col fatto di aver sposato un uomo che non ama, mentre quello di cui è davvero innamorata vivrà nel suo stesso tetto. Francisca accetta di diventare la moglie di don Luis per convenienza, dato che è incinta e il bambino è di Gabriel. Mentre Salvador cerca di riconquistare il suo amore, Diana scopre che Alonso è una spia dei servizi segreti. Elisa comincia a vedere il vero volto di Don Ricardo, che avverte Salvador del pericolo in cui si trovano se non riescono a saldare il loro debito con gli spacciatori inglesi di oppio, come lui aveva preannunciato…

Terra amara/ Anticipazioni 28 agosto 2023: Sevda scagionata, Demir e Fekeli si alleano

© RIPRODUZIONE RISERVATA