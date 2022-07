Sei sorelle/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Salvador fa la corte a Diana, Elisa gelosa

Sei sorelle, anticipazioni puntata 28 luglio: Elisa, piano per far ingelosire Salvador

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 28 luglio svelano che Celia si convince a testimoniare a favore di Miguel dopo l’alterco che lui ha avuto con Joaquin, reo di aver aggredito la giovane. Intervenendo, Miguel era stato arrestato, quindi trattenuto e poi rilasciato dalle Forze dell’Ordine. Zia Adolfina è contrariata a questa cosa.

Intanto, German si scopre geloso di Adela e non vede di buon occhio la sua relazione amichevole con Mauro, che le ha fatto una visita a sorpresa. Elisa vuole far ingelosire Salvador, che pensa solo a Diana e continua a farle la corte, quindi fa una mossa azzardata e bacia Carlitos, non sapendo, però, di essere vista da Sofia, che assiste a tutta la scena. Per la piccola Silva è un gesto azzardato perché sta giocando con i sentimenti del ragazzo.

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 29 luglio svelano che Donna Dolores tenta di riconciliare Rodolfo e Cristobal: i due fratelli si sono dichiarati guerra e non sembra ci sia speranza di ricucire il loro rapporto. A tal proposito, la donna organizzando una cena alla quale partecipa anche Victoria. Sarà il primo passo verso la giusta direzione?

Intanto, Diana non può ricambiare i sentimenti di Salvador, almeno per il momento, così affinché lui abbia una fidanzata degna della sua etichetta, cerca di educare con molto sforzo Chelito per renderla più credibile. Riuscirà nell’impresa la giovane Silva?

Sei sorelle: chi è Marta Larralde, attrice di Diana Silva

Marta Larralde è un’attrice spagnola che interpreta Diana Silva nella soap Sei sorelle. Classe 1981, è nota al pubblico per aver ricoperto il ruolo di Belén Martín nella serie Grand Hotel – Intrighi e passioni. L’attrice è molto conosciuta in Spagna, un po’ meno qui in Italia: in patria ha infatti partecipato a moltissimi film e produzioni teatrali, molte delle quali non sono arrivate nel nostro paese. Vanta anche diverse vittorie e nomination a premi spagnoli.

Oltre a Sei sorelle e Grand Hotel, Marta Larralde ha partecipato anche alle serie Inciso nelle ossa (2019) e Vivere senza permesso (2020).

